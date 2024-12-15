Эсперанто: откуда появился международный искусственный язык

165 лет назад, 15 декабря 1859 года родился Людовик Лазарь Заменгоф — создатель международного искусственного языка эсперанто. Изначально он должен был использоваться в качестве второго языка — «койне», языка межнационального общения.
Рассказываем, как появился язык, где он используется, а также какие есть правила.
История языка
6 августа 1887 года Заменгоф опубликовал первый учебник эсперанто. Этот день считается днем рождения эсперанто.
Первые экземпляры учебника Заменгоф отправил представителям интеллигенции и научного сообщества. Многие поддержали идею создания универсального языка.
Заменгоф постарался использовать для нового языка в основном «международную» греко-латинскую, по необходимости пополнив её германскими (из немецкого, английского и, вероятно, родного идиша) и славянскими (из русского и польского языков) корнями.
С момента публикации учебника тысячи единомышленников и последователей Заменгофа пытались внедрить искусственный язык в качестве главного инструмента межнационального общения, переводили на эсперанто мировую классику и эстрадные хиты, проводили конференции и съезды. Но дальше все было не так гладко.
После Первой мировой войны появилась Лига Наций, предшественница ООН. На одной из ранних сессий иранский делегат предложил принять эсперанто как международный универсальный язык. Однако позже посланник из Франции наложил на это предложение вето, опасаясь, что французский язык потеряет лидирующую позицию в дипломатии.
В СССР так же отнеслись к эсперанто и обвиняли эсперантистов к принадлежности к «международной шпионской организации». Гитлер же считал эсперанто доказательством еврейского заговора по захвату мира. Гестапо даже получило особый приказ разыскать потомков Заменгофа. Все трое его детей погибли во время Холокоста.
Алфавит эсперанто
Алфавит насчитывает 28 букв, пять из которых имеют надстрочный знак: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
Как читаются буквы:
- a — как, а в слове «буква»;
- c — как ц в слове «церковь»;
- ĉ — как ч в слове «чашка»;
- e — как э в слове «этаж»;
- g — как г в слове «гора»;
- ĝ — как дж в слове «джинсы»;
- h — как глухая украинская г или немецкая ch;
- ĥ — как х в слове «хороший»;
- i — как и в слове «третий»;
- j — как й в слове «койот»;
- ĵ — как ж в слове «живой»;
- o — как о в слове «око»;
- r — как р в слове «Рим»;
- s — как с в слове «союз»;
- ŝ — как ш в слове «шапка»;
- u — как у в слове «чебурек»;
- ŭ — безударная у как в слове «пауза», «аудитория» (эта буква является согласной).
Правила языка эсперанто
На эсперанто слова читаются так же, как и пишутся, а ударение всегда ставится на предпоследний слог.
В эсперанто простая грамматика — всего 16 правил, исключений из которых нет. Такое наблюдается во многих искусственных языках, так как создатели пытаются сделать их простыми для понимания и изучения.
Итак, какие существуют правила:
- Есть только определенный артикль la для всех родов, падежей и чисел. Пример: la libro — «книга», la leono — «львы».
- Существительные оканчиваются на -o, во множественном числе прибавляется -j. Также существует всего два падежа: именительный и винительный. Последний образуется из первого путем добавления окончания -n. Пример: La hundo persekutis la katojn de la knaboj al la domo per bojado — «собака с лаем загнала кошек мальчиков в дом».
- Прилагательные оканчиваются на -a. Пример: La bruna hundo persekutas la nigrajn katojn — «Коричневая собака гонится за черными кошками».
- Числительные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 и 1000 — фундаментальны и не склоняются.
- Есть личные местоимения, к которым добавляется окончание прилагательных, и получаются притяжательные. Пример: Mi amas vin — «Я тебя люблю», Mia hundo amas vian katon — «Моя собака любит твою кошку».
- Глаголы не изменяются по лицам и числам.
- Наречия оканчиваются на -e, степени сравнения как у прилагательных. Пример: La kato rapide kuris — «Кот быстро бежал».
- Все предлоги требуют форму именительного падежа.
- Слова читаются так же, как и пишутся.
- Ударение всегда падает на предпоследний слог.
- Сложные слова — это слияние простых слов. Пример: ŝipo (ship) + veturi (travel) = ŝip (o)veturo («путешествие на корабле»); ami (to love) + plena (full) = am (o)plena («полный любви»).
- Не существует двойного отрицания. Пример: Mi ne faris tion — «Я не делал этого»; Mi neniam faris tion — «Я никогда не делал этого».
- Для указания направления к словам прибавляется окончание винительного падежа. Пример: La reĝino iris Londonon — «Королева отправилась в Лондон»; La kato saltis sur la tablon = «Кошка прыгнула на стол».
- Все предлоги имеют определенное постоянное значение. Пример: Mi alvenos je la oka horo — «Я приеду в восемь часов»; Li vizitos nin je lundo — «Он приедет к нам в понедельник».
- Заимствованные слова употребляются согласно орфографии эсперанто. Пример: bona — «Хороший»; ami — «Любить».
- Окончание существительного и артикля может быть заменено апострофом. Пример: L' espero, l' obstino kaj la pacienco… — «Надежда, упорство и терпение…».
Где сейчас изучают и используют эсперанто
С XIX века эсперанто изучают в Венгрии. Возможно, из-за того что венгерский язык совсем не похож на языки соседних стран, венграм изучение эсперанто помогает в налаживании контактов с окружающим миром.
В современном мире эсперанто используют во многих странах, а также ежегодно проводится множество эсперанто-встреч: вечеринок, конгрессов, фестивалей и так далее.