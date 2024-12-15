Эсперанто: откуда появился международный искусственный язык

В СССР так же отнеслись к эсперанто и обвиняли эсперантистов к принадлежности к «международной шпионской организации». Гитлер же считал эсперанто доказательством еврейского заговора по захвату мира. Гестапо даже получило особый приказ разыскать потомков Заменгофа. Все трое его детей погибли во время Холокоста.