Если выбрал колледж. Названы одни из самых востребованный профессий СПО

По данным Минпросвещения, уже больше 60% школьников принимают решение уйти после девятого класса в колледжи. Кто-то боится сдавать ЕГЭ, другие просто хотят побыстрее освоить какую-то профессию и начать работать.
На кого учиться?
Однако не все сразу могут определиться, на кого поступать. Хочется, чтобы профессия была не только интересна, но и приносила хороший доход. В этом плане есть смысл присмотреться к творческим специальностям. Это не только артисты, художники и музыканты, как принято думать. Креативные направления в СПО сегодня включают также подготовку разработчиков программного обеспечения, видеоигр и прочих айтишников, журналистов и специалистов по рекламе. Также к творческой индустрии относится дизайн, мода, теле- и кинопроизводство, гастрономия, реклама, архитектура. Можно выбрать то, что больше всего по душе. И даже рассчитывать на неплохие заработки.
Креативный сектор играет все более заметную роль в экономике. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ) за 2024 год, в нем заняты 4,6 млн человек (причем много молодежи), а доля в ВВП страны уже составляет 3,5%. Это сопоставимо с такими традиционными отраслями, как например, строительство. Больше всего ИП и организаций работают в таких направлениях, как программное обеспечение, реклама и мода. Самые быстро растущие по числу занятых профессии — специалисты в области информационных технологий, культуры и искусства, а также дизайна и рекламы.
«Этот феномен легко объяснить, — рассказал aif.ru проректор Института развития профессионального образования (ИРПО), руководитель проекта по созданию в России колледжей креативных индустрий Иоанн Клиндухов. — Во-первых, в ближайшем будущем работы, выполняемые по алгоритмам, будут полностью заменены роботами. Эти технологии уже сегодня позволяют одному человеку управлять десятками машин на заводах, что раньше требовало сотен работников. Во-вторых, творческий и интеллектуальный труд — сферы, которые машины никогда не смогут полностью заменить. Человек по своей природе создан для творчества, воплощения идей и мыслей в жизнь. Новые технологии и искусственный интеллект освобождают время, чтобы человек мог разрабатывать новые решения, которые значительно улучшают качество жизни. Это делает творческий и интеллектуальный труд все более востребованным и высоко ценимым. Вот почему креативный сектор экономики получает все большее признание и финансирование».
Программисты — тоже творцы
Раз сектор экономики растет динамично, значит растет и потребность в квалифицированных специалистах в этой сфере. А готовят их в том числе в колледжах. Конкурсы на креативные специальности в колледжах — одни из самых высоких.
По словам Клиндухова, наиболее востребованные направления среди студентов сегодня — медиа-дизайн, реклама и цифровой маркетинг, анимация и моушен-дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, разработка компьютерных игр, а также кино- и телепроизводство.
Одно из крупнейших креативных направлений для обучения — разработка программного обеспечения, мобильных приложений и компьютерных игр.
«IT-специалисты, безусловно, являются творцами, так как они воплощают идеи в цифровой форме, создавая уникальные коды и решения, — отмечает Клиндухов. — Да, есть рутинная работа, когда код уже разработан, и его нужно лишь собрать в определенной последовательности. Эти функции могут быть переданы нейросетям, которые выполнят такие задачи быстрее и дешевле. Однако искусственный интеллект не сможет полностью заменить разработчиков».
Как начать карьеру?
Креативные индустрии отличаются высокой скоростью изменений в технологиях и отдельных отраслях. Поэтому образовательные программы в колледжах должны учить студентов быстро адаптироваться к новым условиям, быть в курсе последних тенденций.
Для специалиста важно не только знание своей профессии, но и предпринимательское мышление, подкованность в вопросах интеллектуальной собственности и авторского права. Это сегодня необходимо для успешной карьеры в креативных сферах.
«Наш проект “Подготовка кадров для креативных индустрий в системе СПО на основе модели Колледжа креативных индустрий” как раз нацелен на то, чтобы подготовить больше креативных команд, готовых к вызовам и возможностям, которые предлагает динамично развивающийся креативный сектор экономики», — отмечает проректор ИРПО.
Еще одна возможность успешно стартовать в карьере для студентов — поучаствовать в хакатонах, где нужно решить конкретную бизнес-задачу: создать сайт, разработать рекламную кампанию, мобильную игру или приложение. Поделиться своими идеями для бизнеса и обзавестись профессиональными связями можно на Российской креативной неделе и форум-фестивале «Креативные индустрии в СПО», которые проводят крупные предприятия.
В конце февраля стартует отборочный этап Национального чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» в категории «Юниоры». На нем участники могут представить свои креативные продукты, включая сайты, анимационные фильмы, 3D-графику, компьютерные игры, музыкальные композиции и клипы.