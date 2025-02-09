Если выбрал колледж. Названы одни из самых востребованный профессий СПО

Однако не все сразу могут определиться, на кого поступать. Хочется, чтобы профессия была не только интересна, но и приносила хороший доход. В этом плане есть смысл присмотреться к творческим специальностям. Это не только артисты, художники и музыканты, как принято думать. Креативные направления в СПО сегодня включают также подготовку разработчиков программного обеспечения, видеоигр и прочих айтишников, журналистов и специалистов по рекламе. Также к творческой индустрии относится дизайн, мода, теле- и кинопроизводство, гастрономия, реклама, архитектура. Можно выбрать то, что больше всего по душе. И даже рассчитывать на неплохие заработки.