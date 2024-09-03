Если срез «плачет». Эксперт назвала признаки качественного сыра

«Плесень — достаточно капризный организм, который очень тонко реагирует на изменения температуры и влаги, — утверждает специалист. — Для изготовления сыра с плесенью необходима особая чистота производства, соблюдение санитарно-гигиенических норм и контроль на всех этапах выработки. В противном случае в сыре, кроме нужных штаммов грибов, могут прорасти и другие микроорганизмы, которые попали в продукт извне. Такой сыр может быть опасным для потребителя. Любители “кухонного сыроделия”, как правило, не могут соблюсти на своей “домашней” кухне такие условия, как на крупном производстве».