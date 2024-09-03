Если срез «плачет». Эксперт назвала признаки качественного сыра

Что должно быть в составе хорошего сыра? По каким признакам можно понять, что продукт выработан по правильной технологии? И сколько его есть?
Диетологи утверждают: всего в 100 г сыра содержится суточная норма кальция. Также сыр — источник витаминов D, А, В2 и полноценного белка, который хорошо усваивается организмом. Однако, чтобы получить максимум пользы, стоит выбирать качественный сыр.
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«Нужно обращать внимание на состав продукта. В него должны входить молоко, закваска, сычужный фермент, хлористый кальций и соль в зависимости от вида сыра», — рассказала aif.ru доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Щетинина.
Есть и еще один признак качества. «Если хороший полутвердый сыр полежит некоторое время на тарелочке при комнатной температуре, то на нем выступят капельки жира, — продолжает специалист. — Значит, сыр сделан по хорошей классической технологии. Неслучайно у профессионалов-сыроделов есть такая поговорка: сыр плачет — технолог смеется».
Что касается сыра с плесенью, то эксперт советует при покупке обращать внимание на производителя.
«Плесень — достаточно капризный организм, который очень тонко реагирует на изменения температуры и влаги, — утверждает специалист. — Для изготовления сыра с плесенью необходима особая чистота производства, соблюдение санитарно-гигиенических норм и контроль на всех этапах выработки. В противном случае в сыре, кроме нужных штаммов грибов, могут прорасти и другие микроорганизмы, которые попали в продукт извне. Такой сыр может быть опасным для потребителя. Любители “кухонного сыроделия”, как правило, не могут соблюсти на своей “домашней” кухне такие условия, как на крупном производстве».
50 грамм в день
Единственный минус сыра — высокое содержание жира, поэтому много его не съешь. Причем мягкий это сыр или твердый — особого значения не имеет.
«Показатели жира в обычных сырах разнятся не сильно, — говорит эксперт. — Классический мягкий сыр, например, “Адыгейский”, содержит не менее 45% жира, не более 60% влаги и не более 2% соли. Полутвердый сыр “Российский” — 50% жира, 45% влаги и от 1,3% до 1,8% соли. “Советский” сыр будет содержать 50% жира, 42% влаги и от 1,5% до 2,5% соли. Есть сыры с заведомо пониженным содержанием жира. Они ориентированы на предпочтения потребителя, который хочет получать полноценный белок, но не употреблять большое количество жиров».
По словам врачей, избыток насыщенного жира в рационе — это повышенный риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, лишнего веса и диабета второго типа. Плюс в твёрдых выдержанных сырах высокое содержание натрия, а большое количество соли в рационе может приводить к повышению артериального давления и также увеличению риска развития сердечно-сосудистой патологии. Поэтому существуют рекомендованные нормы употребления сыра.
«Оптимальным можно считать 40−50 г сыра в составе общего рациона, но не более 100 г в день, — говорит эксперт. — Однако если вы относитесь к любителям употреблять сыр с медом, джемом, фруктами, орехами, что резко увеличивает калорийность такой закуски, то норма употребления может быть и ниже».