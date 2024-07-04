Если ребенок родится в другой стране, сможет ли он получить гражданство?

В 2024 году многие страны, включая США, Бразилию и Канаду, дают гражданство детям, родившимся на территории, с минимальными условиями. Такой процесс называется «филиацией» или получением гражданства по праву рождения. Кстати, Россия тоже входит в их число.
В чем заключается филиация?
Филиация — способ получения гражданства «по месту» рождения. Соответственно, ребенок, рожденный за границей, родители которого — граждане РФ (или другой страны), может получить «второе» гражданство. Хотя у каждой страны есть собственный ряд условий, с которыми нужно ознакомиться в индивидуальном порядке. Обычно они являются лишь формальностью, так как странны, в которых распространена филиация, не отказывают в получении гражданства.
Например, в Америке и Канаде филиация хороша развита, поэтому гражданство получают все дети, которые родились на территории этих стран.
Список стран 2024 года, дающих гражданство детям, родившимся на их территории
Антигуа и Барбуда.
Аргентина.
Барбадос.
Белиз.
Бразилия.
Венесуэла.
Гайана.
Гватемала.
Гондурас.
Гренада.
Доминика.
Канада.
Коста-Рика.
Куба Лесото.
Мексика.
Никарагуа.
Пакистан.
Панама.
Парагвай
Перу.
Россия.
Сальвадор.
США.
Сент-Винсент и Гренадины.
Сент-Китс и Невис.
Сент-Люсия.
Танзания.
Тринидад и Тобаго.
Тувалу.
Уругвай.
Фиджи.
Чили.
Эквадор.
Ямайка.
Однако, есть исключение практически для всех стран (за исключением США и Канады): дети дипломатов и работников международных организаций, рожденные на территории этих стран, гражданство «по месту» рождения не получают.
Работает ли филиация в странах Евросоюза?
Практически все страны ЕС в 2024 году поддерживают только право крови. Поэтому ребенок сможет получить европейское гражданство только, если оно есть хотя бы у одного из родителей. Однако в некоторых странах работает свой порядок получения гражданства. Например, во Франции ребенок может получить его, если родится в стране и проживет в ней минимум 5 лет с 11-летнего возраста. А в Испании ребенок, родившийся от родителей-иностранцев, может получить гражданство, если полный год после рождения законно проживет в стране. А вот, чтобы ребенок получил немецкое гражданство, нужно, чтобы хотя бы один из родителей уже имел его или законно прожил в Германии более 8 лет.
Распространяется ли филиация на родителей?
Нет, в большинстве случае филиация не распространяется на родителей ребенка. Однако многие страны позволяют родителям подать заявление на получение гражданства в упрощенном порядке, если их ребенок — гражданин этой страны. Вновь стоит учитывать, что правила получения гражданства по такому принципу — индивидуальны в каждой стране. Например, в США ребенок может подать заявление на выдачу родителям грин-карты только в 21 год. Для этого нужно может заполнить несколько форм и подтвердить, что у семьи есть деньги для проживания в Америке.
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Кристина Корчанова