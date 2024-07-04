Если ребенок родится в другой стране, сможет ли он получить гражданство?

Практически все страны ЕС в 2024 году поддерживают только право крови. Поэтому ребенок сможет получить европейское гражданство только, если оно есть хотя бы у одного из родителей. Однако в некоторых странах работает свой порядок получения гражданства. Например, во Франции ребенок может получить его, если родится в стране и проживет в ней минимум 5 лет с 11-летнего возраста. А в Испании ребенок, родившийся от родителей-иностранцев, может получить гражданство, если полный год после рождения законно проживет в стране. А вот, чтобы ребенок получил немецкое гражданство, нужно, чтобы хотя бы один из родителей уже имел его или законно прожил в Германии более 8 лет.