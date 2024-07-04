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Если ребенок родится в другой стране, сможет ли он получить гражданство?

Рассказываем, что такое филиация и на кого она распространяется.

Источник: РИА "Новости"

В 2024 году многие страны, включая США, Бразилию и Канаду, дают гражданство детям, родившимся на территории, с минимальными условиями. Такой процесс называется «филиацией» или получением гражданства по праву рождения. Кстати, Россия тоже входит в их число.

В чем заключается филиация?

Филиация — способ получения гражданства «по месту» рождения. Соответственно, ребенок, рожденный за границей, родители которого — граждане РФ (или другой страны), может получить «второе» гражданство. Хотя у каждой страны есть собственный ряд условий, с которыми нужно ознакомиться в индивидуальном порядке. Обычно они являются лишь формальностью, так как странны, в которых распространена филиация, не отказывают в получении гражданства.

Например, в Америке и Канаде филиация хороша развита, поэтому гражданство получают все дети, которые родились на территории этих стран.

Список стран 2024 года, дающих гражданство детям, родившимся на их территории

  • Антигуа и Барбуда.

  • Аргентина.

  • Барбадос.

  • Белиз.

  • Бразилия.

  • Венесуэла.

  • Гайана.

  • Гватемала.

  • Гондурас.

  • Гренада.

  • Доминика.

  • Канада.

  • Коста-Рика.

  • Куба Лесото.

  • Мексика.

  • Никарагуа.

  • Пакистан.

  • Панама.

  • Парагвай
    Перу.

  • Россия.

  • Сальвадор.

  • США.

  • Сент-Винсент и Гренадины.

  • Сент-Китс и Невис.

  • Сент-Люсия.

  • Танзания.

  • Тринидад и Тобаго.

  • Тувалу.

  • Уругвай.

  • Фиджи.

  • Чили.

  • Эквадор.

  • Ямайка.

Однако, есть исключение практически для всех стран (за исключением США и Канады): дети дипломатов и работников международных организаций, рожденные на территории этих стран, гражданство «по месту» рождения не получают.

Работает ли филиация в странах Евросоюза?

Практически все страны ЕС в 2024 году поддерживают только право крови. Поэтому ребенок сможет получить европейское гражданство только, если оно есть хотя бы у одного из родителей. Однако в некоторых странах работает свой порядок получения гражданства. Например, во Франции ребенок может получить его, если родится в стране и проживет в ней минимум 5 лет с 11-летнего возраста. А в Испании ребенок, родившийся от родителей-иностранцев, может получить гражданство, если полный год после рождения законно проживет в стране. А вот, чтобы ребенок получил немецкое гражданство, нужно, чтобы хотя бы один из родителей уже имел его или законно прожил в Германии более 8 лет.

Распространяется ли филиация на родителей?

Нет, в большинстве случае филиация не распространяется на родителей ребенка. Однако многие страны позволяют родителям подать заявление на получение гражданства в упрощенном порядке, если их ребенок — гражданин этой страны. Вновь стоит учитывать, что правила получения гражданства по такому принципу — индивидуальны в каждой стране. Например, в США ребенок может подать заявление на выдачу родителям грин-карты только в 21 год. Для этого нужно может заполнить несколько форм и подтвердить, что у семьи есть деньги для проживания в Америке.

Тем временем эксперт раскрыла нюансы выезда за границу с ребенком до 14 лет. Подробнее читайте по ссылке.

Кристина Корчанова