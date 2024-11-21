Если не есть хлеб. Диетолог Денисова рассказала о вреде бесхлебной диеты

Многие отказываются от хлеба, думая, что он способствует набору лишнего веса. Другие боятся в нём глютена и дрожжей. Однако последствия отказа от хлеба могут быть гораздо серьезнее.
Не ешь хлеб и… толстеешь
«Как ни странно, отказ от хлеба может привести к повышению калорийности рациона и увеличению массы тела, так как хлеб — источник пищевых волокон, которые способствуют более длительному ощущению сытости, — рассказала aif.ru врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова. — То есть, если вы съели тарелку супа с хлебом, то меньше вероятность, что после обеда сразу потянетесь за сладостями. Однако в белых пышных булочках пищевых волокон почти нет, лучше выбирать ржаной, цельнозерновой или отрубной хлеб».
Без хлеба страдают нервы
Возможные последствия отказа от хлеба: пониженная работоспособность, раздражительность, мышечная слабость. «Ржаной хлеб — источник витамина В1, — объясняет врач. — Когда его не хватает, нервная система работает хуже. Также хлеб содержит витамин РР (ниацин), который необходим для мозга, витамин В2, его нехватка сказывается на зрении. Кроме того, в хлебе есть витамин В9 (фолиевая кислота), который тоже влияет на нервную систему, на обновление клеток организма и как следствие — на общий уровень энергии».
Плохо работает кишечник и сдаёт иммунитет
У тех, кто отказывается от хлеба, может хуже работать кишечник. «Пищевые волокна, содержащиеся в хлебе, стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, способствуют выведению из организма избытка жира, других вредных веществ», — говорит диетолог. Больше пищевых волокон в ржаном хлебе или изделиях из цельномолотой муки.
Что касается глютена, то это растительный белок, который содержится в большинстве злаковых культур. Нет ни одного научного исследования, которое бы подтвердило вред непосредственно глютена для здорового человека. Более того, исследования показывают, что безглютеновая диета может привести к недостатку полезных бактерий в кишечнике, что отразится на работе иммунной системы. Поэтому ученые считают, что полностью воздерживаться от глютена нужно только в крайних случаях.
Дрожжи — это витамины
Точно так же не стоит бояться дрожжей в хлебе. «Это хороший источник витаминов группы В, — отмечает диетолог. А вот надписи “бездрожжевой хлеб” — это чисто маркетинговый ход. Часто бездрожжевым называют хлеб, приготовленный на закваске, о чём производители пишут большими буквами на упаковке. Однако закваска получается путем сбраживания питательной смеси молочнокислыми бактериями или молочнокислыми бактериями и дрожжами. То есть в закваске спонтанного брожения тоже есть дрожжи».