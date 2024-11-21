Если не есть хлеб. Диетолог Денисова рассказала о вреде бесхлебной диеты

«Как ни странно, отказ от хлеба может привести к повышению калорийности рациона и увеличению массы тела, так как хлеб — источник пищевых волокон, которые способствуют более длительному ощущению сытости, — рассказала aif.ru врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова. — То есть, если вы съели тарелку супа с хлебом, то меньше вероятность, что после обеда сразу потянетесь за сладостями. Однако в белых пышных булочках пищевых волокон почти нет, лучше выбирать ржаной, цельнозерновой или отрубной хлеб».