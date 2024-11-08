Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще восемь стран введут запрет на телесные наказания детей

В мире продолжают вводить запреты на наказания детей. Соответствующее решение недавно приняли в Боготе, столице Колумбии.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://ru.freepik.com

7—8 ноября там проходит первая Глобальная министерская конференция ООН по вопросу насилия в отношении детей. В ней участвуют представители более 130 стран, включая врачей, молодых активистов и жертв насилия, сообщает Moscow Daily News.

Накануне встречи восемь стран, участвующих в конференции, решили на законодательном уровне ввести запрет на телесные наказания детей. Это Панама, Кыргызстан, Уганда, Бурунди, Шри-Ланка, Чехия, Гамбия и Нигерия (в последних двух запрет введут и в школах).

Как отметил Бесс Херберт, представитель организации End Corporal Punishment (основана ВОЗ), на долю этих стран в совокупности приходится около 150 млн детей.

«Это сигнал всему остальному миру о том, что мы движемся в нужном направлении и мы просто больше не приемлем насилие в отношении детей», — сказал он.

Эксперты ВОЗ и ООН назвали это решение «фундаментальным сдвигом». В последнее время все больше исследователей говорит о негативных последствиях насилия для здоровья и поведения детей, подчеркивают в организациях.

Глава департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг отметил, что телесные наказания вредят в том числе успеваемости ребят в школе.

Важно осознать, что насилие, с которым сталкивается миллиард детей сегодня, будет подтачивать здоровье, процветание и стабильность нашего завтрашнего общества.

Тедрос Гебрейесус
глава ВОЗ

Ранее психолог объясняла, почему нельзя физически наказывать ребенка во время истерики.