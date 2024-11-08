Еще восемь стран введут запрет на телесные наказания детей

Накануне встречи восемь стран, участвующих в конференции, решили на законодательном уровне ввести запрет на телесные наказания детей. Это Панама, Кыргызстан, Уганда, Бурунди, Шри-Ланка, Чехия, Гамбия и Нигерия (в последних двух запрет введут и в школах).
Как отметил Бесс Херберт, представитель организации End Corporal Punishment (основана ВОЗ), на долю этих стран в совокупности приходится около 150 млн детей.
«Это сигнал всему остальному миру о том, что мы движемся в нужном направлении и мы просто больше не приемлем насилие в отношении детей», — сказал он.
Эксперты ВОЗ и ООН назвали это решение «фундаментальным сдвигом». В последнее время все больше исследователей говорит о негативных последствиях насилия для здоровья и поведения детей, подчеркивают в организациях.
Глава департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг отметил, что телесные наказания вредят в том числе успеваемости ребят в школе.
Важно осознать, что насилие, с которым сталкивается миллиард детей сегодня, будет подтачивать здоровье, процветание и стабильность нашего завтрашнего общества.
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