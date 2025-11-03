Еще одно обрушение части средневековой башни произошло в центре Рима

РИМ, 3 ноя — РИА Новости. Повторное обрушение средневековой башни Конти произошло в историческом центре Рима, передает корреспондент РИА Новости.
В результате первого обрушения, произошедшего в 13.30 мск, пострадали четыре человека — строители, работавшие на реконструкции башни. По словам пожарных, также не исключается, что под завалом внутри башни остался еще один человек.
Полиция и пожарные оцепили площадь, примыкающую к проспекту Императорских форумов, ограничив движение в пешеходной зоне.
Спустя полтора часа произошло новое обрушение: облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи.