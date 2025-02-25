Еще один регион России анонсировал новые ограничения на алкоголь

Губернатор анонсировал и другие ограничения. Подготовлен законопроект, который предлагает ограничить с 1 сентября часы продажи алкоголя. Если напиток крепче 16,5%, его продаже предлагается разрешить в будние дни с 12:00 до 18:00, в выходные и праздничные — с 11:00 до 20:00. Если крепость ниже, то в будние дни с 11:00 до 20:00, в остальные — с 8:00 до 23:00.