Еще один регион России анонсировал новые ограничения на алкоголь

Объекты общепита, расположенные в многоквартирных домах, смогут продавать алкоголь только с 17:00 до 18:00.
Те заведения, которые расположены на прилегающей к многоквартирным домам территории, смогут продавать алкоголь с 9:00 до 23:00. Исключение сделано для ресторанов.
Продажа алкоголя будет запрещена в магазинах, расположенных в многоквартирных дома, «если вход для покупателей находится со стороны подъездов».
«Продажа слабоалкогольных напитков на разлив в так называемых “наливайках” и рюмочных будет запрещена. Кроме того, под запрет попадает продажа алкогольной продукции навынос», — также заявил Бездудный.
Губернатор анонсировал и другие ограничения. Подготовлен законопроект, который предлагает ограничить с 1 сентября часы продажи алкоголя. Если напиток крепче 16,5%, его продаже предлагается разрешить в будние дни с 12:00 до 18:00, в выходные и праздничные — с 11:00 до 20:00. Если крепость ниже, то в будние дни с 11:00 до 20:00, в остальные — с 8:00 до 23:00.
В конце 2024 года Вологодская область ввела ограничения по продаже алкоголя. С 1 марта алкоголь в розничных точках продажи можно будет реализовывать в будние дни только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не затронут работу ресторанов, баров и кафе. Также они не будут действовать в выходные и праздничные дни.