Еще и доплатить придется! Покупать жилье для сдачи в аренду стало невыгодно

Ранее «Дом.РФ» обнародовал статистику о том, что к октябрю стоимость аренды жилья в России обновила максимум. За последний квартал аренда в крупных городах страны подорожала в среднем на 17% до 43,7 тыс. руб. в месяц. Больше всего цены росли в Самаре (+31%), Екатеринбурге (+28%) и в Москве (+25%). При этом спрос на аренду начинает снижаться: за квартал он сбавил 8%.