Еще два малайских медвежонка приехали в Московский зоопарк

После того как медвежата освоят небольшое помещение игровой комнаты, их переведут во внутренний вольер, закрытый для посетителей. Он значительно больше, и в нем есть несколько ярусов для оттачивания навыков лазанья медвежат. Их будут открывать постепенно, чтобы Лучик и Звездочка могли подниматься все выше. Как только медвежата выполнят эту программу, они познакомятся со своим экспозиционным вольером, где их смогут видеть посетители.