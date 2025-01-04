Еще два малайских медвежонка приехали в Московский зоопарк

В Московском зоопарке пополнение — там поселились детеныши краснокнижного малайского медведя: самец и самка. Сейчас они находятся на карантине в игровой комнате. Медвежата могут видеть и слышать друг друга, но пока их разделяет решетка — так безопаснее для них самих.
Малайские (солнечные медведи, или бируанги) — самые редкие из всех медведей. В Международной Красной книге этот вид числится как уязвимый. Это одни из самых косолапых медведей, все их четыре конечности во время ходьбы поворачиваются внутрь.
На груди у этих животных есть желтоватое пятно в форме полукруга или подковы, за это они получили второе название — солнечные. Медведи любят нежиться на солнце, уютно устроившись в гнезде на дереве.
Бируанги хорошо приспособлены к лазанью по деревьям, а зимой не впадают в спячку. Несмотря на свою миниатюрность, это довольно сильные животные. У них мощные лапы с когтями и длинный язык, которым в природе они добывают себе насекомых. Другие любимые лакомства малайских медведей — фрукты, овощи и мед.
Имена для медвежат уже выбрали в ходе электронного голосования на платформе «Активный гражданин». Москвичи назвали их Лучик и Звездочка.
Первая самка малайского медведя поселилась в Московском зоопарке в августе. Горожане дали ей имя Маша. Сейчас она весит уже больше 21 килограмма, растет, становится сильной и ловкой. Недавно Маша познакомилась со своим экспозиционным вольером, где позже ее смогут увидеть посетители. В просторном помещении, стилизованном под тропический лес, для медвежонка создали все условия — сделали подвесные игрушки, качели, множество конструкций из дерева разной высоты для игр и лазанья.
Еще два малыша прибыли в зоопарк в конце декабря. Ветеринары осмотрели их и проверили все важные показатели здоровья. У Лучика отменный аппетит, он общительный и спокойно воспринимает специалистов рядом с собой, а еще с интересом изучает мягкие игрушки. Звездочка более робкая и осторожная. Она предпочитает спокойные игры в укромных уголках и пока побаивается людей.
Лучик и Звездочка сейчас поселились в той же игровой комнате, где первое время жила Маша. Зоологи круглосуточно наблюдают за медвежатами и заботятся о них. Помещение, где они живут, специально оборудовали для безопасного и активного развития, чтобы детеныши учились взбираться и спускаться с различных препятствий, ловить равновесие и группироваться в случае падения. Для медвежат подготовили мягкие подстилки, на которых удобно резвиться с игрушками, а также натуральные пеньки.
Первые месяцы Лучик и Звездочка будет привыкать к новому месту и сотрудникам Московского зоопарка. Зоологи разработали план адаптации и развития малайских медведей для Маши, на него будут ориентироваться при работе с малышами.
После того как медвежата освоят небольшое помещение игровой комнаты, их переведут во внутренний вольер, закрытый для посетителей. Он значительно больше, и в нем есть несколько ярусов для оттачивания навыков лазанья медвежат. Их будут открывать постепенно, чтобы Лучик и Звездочка могли подниматься все выше. Как только медвежата выполнят эту программу, они познакомятся со своим экспозиционным вольером, где их смогут видеть посетители.