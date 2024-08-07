ESA показало самое большое исчезнувшее озеро на Марсе

Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA) показало новые кадры остатков некогда самого большого озера на Марсе — озера Эридания. Снимки сделаны с борта космического корабля Mars Express камерой высокого разрешения. Очертания и дно высохшего водоема на Красной планете видны в мельчайших подробностях.
Участок Марса, показанный на снимках, известен как Caralis Chaos. Ученые считают, что когда-то здесь было много воды. В нижней правой части кадра видны остатки старого озерного ложа, на топографическом плане его отметили синим цветом. Границы этого ложа тянутся от нижней части кадра к верхнему правому углу, огибая большой центральный кратер.
Старое дно озера сейчас заполнено множеством возвышающихся холмов, которые образовались, когда древние марсианские ветры разносили пыль по планете.
Как говорится в релизе агентства, когда-то озеро Эридания содержало больше воды, чем все остальные марсианские озера вместе взятые. Оно было больше любого известного озера на Земле, вмещало достаточно воды, чтобы трижды заполнить Каспийское море. Озеро существовало около 3,7 млрд лет назад, сначала как один большой водоем, а затем (когда оно начало высыхать) — как ряд более мелких изолированных озер. В конце концов это некогда колоссальное озеро полностью исчезло вместе с остальной водой на планете.