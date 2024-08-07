ESA показало самое большое исчезнувшее озеро на Марсе

Как говорится в релизе агентства, когда-то озеро Эридания содержало больше воды, чем все остальные марсианские озера вместе взятые. Оно было больше любого известного озера на Земле, вмещало достаточно воды, чтобы трижды заполнить Каспийское море. Озеро существовало около 3,7 млрд лет назад, сначала как один большой водоем, а затем (когда оно начало высыхать) — как ряд более мелких изолированных озер. В конце концов это некогда колоссальное озеро полностью исчезло вместе с остальной водой на планете.