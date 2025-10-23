ЕС запретил европейским туроператорам возить туристов в Россию

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что новые санкции не касаются деятельности российских туроператоров. По словам вице-президента РСТ Георгия Мохова, речь идет о запрете для европейских туроператоров организовывать поездки европейских граждан в Россию. Однако новая мера «может существенно ограничить возможности» европейцев по организации турпоездок в Россию, полагает эксперт.
«На текущий момент фактических препятствий для их въезда нет, — отмечается в сообщении. — Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме».