Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС запретил европейским туроператорам возить туристов в Россию

В 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошел запрет для европейского бизнеса организовывать туристические поездки в Россию и предоставлять туристические услуги на территории страны. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

Источник: Freepik

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что новые санкции не касаются деятельности российских туроператоров. По словам вице-президента РСТ Георгия Мохова, речь идет о запрете для европейских туроператоров организовывать поездки европейских граждан в Россию. Однако новая мера «может существенно ограничить возможности» европейцев по организации турпоездок в Россию, полагает эксперт.

«На текущий момент фактических препятствий для их въезда нет, — отмечается в сообщении. — Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме».

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше