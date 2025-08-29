«ЕС стал военной организацией». Кнайсль раскрыла цели Евросоюза на Украине

— Знаете, я приехала в Россию не ради преимуществ. Есть люди, которые приехали в Россию, потому что у них здесь налоговые льготы. Я приехала в Россию, потому что у меня больше нет возможности жить в Европе. После отъезда я жила в Ливане пару лет. А ровно два года назад я впервые приехала в Санкт-Петербург, потому что открывала там центр G.O.R.K.I. СПбГУ (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России — прим. ред.). Но я переехала в деревню, потому что, как я уже сказала, я не горожанка, и жизнь в городе для меня слишком дорогая. Это не такой простой вопрос преимуществ и недостатков. Как человек, я благодарна, что могу начать свою жизнь здесь заново. Начинать с нуля в 60 лет непросто. Я делаю это с большой силой, с большой любовью.