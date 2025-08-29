Ждут ли Украину в Евросоюзе на самом деле, и будут ли Великобритания и Германия отправлять своих военных в зону боевых действий? Об этом рассказала в интервью aif.ru экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, которая переехала жить в деревню Рязанской области.
Aif.ru: В Москве, Вашингтоне и Киеве сегодня говорят о попытках прийти к миру. В Европейском союзе рассуждают о введении войск. Можно ли сказать, что именно Европейский союз эскалирует ситуацию вокруг конфликта?
Карин Кнайсль: Очевидно, что Европейский союз, к сожалению, отказался от дипломатических действий несколько лет назад. В течение трёх лет Евросоюз как на европейском уровне, так и на уровне национальных государств, занимал позицию необходимости военного поражения России. И на данный момент позиция этой организации не изменилась.
— Кто в Европейском союзе диктует эту повестку? Есть ли там неформальный политический лидер или страна, которая настаивает на провоенной линии?
— Мы знаем заявления Борреля, госпожи Каллас или фон дер Ляйен, а также заявления различных глав правительств. Стандартной позицией для организации является лозунг Stand for Ukraine, то есть абсолютная поддержка Украины. Это означает, что такую политику проводит не один человек, это общая позиция. И речь не только о Евросоюзе, а о более широком союзе стран. Например, есть Великобритания, не являющаяся членом ЕС, но уже два года мы видим, что это государство очень тесно сотрудничает в военных вопросах.
«Отправка военных на Украину — всего лишь заявления»
— Что стоит за заявлениями Великобритании или Германии и многих других государств об отправке своих войск на Украину?
— Как это будет реализовано на практике — это вопрос. Не только финансовый, но и вопрос о том, удастся ли вообще набрать нужное количество солдат. Тем не менее это всего лишь заявления. В Европейском Союзе есть только два государства, где действует всеобщая воинская обязанность (Эстония и Финляндия — прим. ред.). Только две страны, где можно было бы призывать солдат. А во всех остальных теперь военная служба добровольная. И это серьезная проблема для этих государств, помимо финансов.
— Украина стремится в Евросоюз. Ждут ли ее в организации на самом деле?
— Да, заявка на членство уже подана. Конечно, теоретически любой может стать членом Европейского союза после переговоров. Два года назад мы увидели, что процесс вступления начался. Тогда на эту тему было много споров. Многие этим недовольны, потому что, например, этот вопрос является важным и для других государств. Сербия, Северная Македония и Турция много лет стремятся стать частью ЕС, однако переговорный процесс по их поводу неоднократно откладывался. Я неоднократно указывала, что Европейский союз уже гораздо больше, чем просто наднациональное экономическое объединение.
— Чем он является по факту?
— Мы неоднократно слышали из Москвы, что ЕС — не проблема, а проблема — НАТО.
Я не представляю позицию России, хоть и живу здесь. У меня есть своя собственная оценка. Я думаю, что и Европейский союз сегодня — это военный союз.
«В российской деревне мне удобнее, чем в городе»
— Расскажите о вашей жизни в России.
— Я живу в небольшой деревне в Рязанской области с населением 280 человек. И я очень благодарна за эту возможность. Здесь я могу построить дом. Я редко бываю в Москве. Иногда езжу по работе, но я не городской житель. Я всегда была сельским жителем. Деревенская Россия очень сильно отличается от жизни в столице. Так можно сказать про многие страны, но я жила во многих деревнях, в том числе во Франции, Германии и Австрии. И всё же, я бы сказала, что разница между городом и деревней в России очень велика.
— Могли бы вы назвать преимущества российской деревни по сравнению с жизнью в других странах?
— Знаете, я приехала в Россию не ради преимуществ. Есть люди, которые приехали в Россию, потому что у них здесь налоговые льготы. Я приехала в Россию, потому что у меня больше нет возможности жить в Европе. После отъезда я жила в Ливане пару лет. А ровно два года назад я впервые приехала в Санкт-Петербург, потому что открывала там центр G.O.R.K.I. СПбГУ (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России — прим. ред.). Но я переехала в деревню, потому что, как я уже сказала, я не горожанка, и жизнь в городе для меня слишком дорогая. Это не такой простой вопрос преимуществ и недостатков. Как человек, я благодарна, что могу начать свою жизнь здесь заново. Начинать с нуля в 60 лет непросто. Я делаю это с большой силой, с большой любовью.