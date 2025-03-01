Эрнст рассказал, почему вернулся на телевидение

«И вдруг мы слышим через буквально несколько минут крик нашего оператора. Мы развернулись, побежали навстречу. Думали, что на него кто-то напал… а он бежал нам на встречу и кричал, что Влада убили. Он позвонил домой, а его жена в этот момент смотрела вечерний выпуск новостей НТВ. И мы естественно не полетели ни в какой Рим и первым же рейсом отправились в Москву. Я это помню, хотя это и было 30 лет назад, просто в мельчайших деталях. В том, какой был цвет и запах. И я вернулся на телевидение во многом в память Влада», — рассказал Эрнст в фильме.