Эрнст, Хабенский и Прилепин вошли в президентский совет по культуре

Совет при президенте по культуре и искусству — консультативный орган, созданный для информирования главы государства о положении дел в этих сферах. Как отмечается на сайте Кремля, критерием для включения в состав президентского совета по культуре и искусству «является личный творческий успех и безусловный профессиональный авторитет».