В Эрмитаже рассказали, как сохраняют шедевры в первозданном виде

В главной музейной сокровищнице Северной столицы бережно заботятся о шедеврах — о температуре, освещенности и влажности воздуха в залах, — чтобы обеспечить сохранность коллекции. Идеала сохранения нет — есть так называемый диапазон безопасности — условий, в которых предмету искусства хорошо. Определяют эти условия ученые, а музейные службы поддерживают.
Решением этих задач в Эрмитаже занимается специальная служба — лаборатория климатического контроля. Ее специалисты опираются только на объективные параметры. Их измеряют с помощью приборов. Все данные сохраняются, можно посмотреть сведения о каждом дне за последние 20 лет.
Для грамотного хранения экспонатов в музее установлено 300 климатических витрин, из которых 100 — с активной системой для поддержания влажности на необходимом для конкретного шедевра уровне. С ней в Зале Леонардо да Винчи подробно познакомилась певица и блогер Клава Кока, ставшая ведущей своего авторского цифрового маршрута по музею в рамках проекта «Один музей. Три взгляда».
«Толстые стекла климатических витрин защищают полотна от прикосновений, но это далеко не все. На самом деле витрины — это целый организм. У каждой есть две составные части: во-первых, кассеты с силикагелем. Вроде того, что кладут в коробки с обувью, только гораздо больше и гораздо активнее. Во-вторых, климатическая система. В нее входит фильтр с двумя типами угля и увлажнитель с дистиллированной водой», — раскрывает секреты работы музейных климатологов Клава Кока.
Главный принцип
Помимо того, что Эрмитаж вместе со всем историческим центром города входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, каждое здание комплекса — памятник федерального значения. Его сохранность находится в ведении городского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Поэтому любое переустройство тоже находится в поле компромисса. У эрмитажных специалистов главный принцип — как у врачей: «не навреди», и это касается как произведений искусства мирового значения, представленных в экспозиции, так и музейных интерьеров.
Не все исторические залы сейчас возможно оборудовать системой вентиляции. Поэтому допустимо иногда открывать форточку. Смотрители действуют по инструкции и делают это только при определенных погодных обстоятельствах. Если переданные датчиками данные выбьются из оптимальных параметров — на это незамедлительно реагируют службы.
В некоторых музейных залах работают портативные установки фильтрации, благодаря которым в Эрмитаже, в самом центре шумного мегаполиса, царит чистый воздух. И опять же, такая роскошь — в первую очередь для экспонатов. В Зимнем дворце частично модернизированы системы отопления, в ряде залов главного музейного комплекса установлены системы кондиционирования.
Как рассказали певице климатологи Эрмитажа, все это поддерживает нужную влажность и впитывает любые, даже микроскопические загрязнители. Все показатели в режиме 24/7 поступают в климатическую лабораторию музея, чтобы далее специалисты могли проанализировать данные для оперативного принятия важных мер по сохранению шедевров в первозданном виде для будущих поколений.
Пройти по цифровому маршруту вместе с Клавой Кокой можно с помощью чат-бота в сообществе Эрмитажа во ВКонтакте или QR-кодов из залов музея. В рамках маршрута певица и блогер проведет аудиторию по самым укромным уголкам музея и приоткроет многие его тайны.
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