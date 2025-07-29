В Эрмитаже рассказали, как сохраняют шедевры в первозданном виде

«Толстые стекла климатических витрин защищают полотна от прикосновений, но это далеко не все. На самом деле витрины — это целый организм. У каждой есть две составные части: во-первых, кассеты с силикагелем. Вроде того, что кладут в коробки с обувью, только гораздо больше и гораздо активнее. Во-вторых, климатическая система. В нее входит фильтр с двумя типами угля и увлажнитель с дистиллированной водой», — раскрывает секреты работы музейных климатологов Клава Кока.