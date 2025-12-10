Эрмитаж требует взыскать 847 тысяч рублей с посетителя, севшего на трон Павла I

Эрмитаж требует через суд взыскать 847 тысяч рублей с посетителя Александра Дробышева, севшего на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века. В прошлом он принадлежал императору Павлу I. Об этом пишет «КП-Петербург» со ссылкой на слова главы объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедевой.
Мужчина нарушил правила музея в марте этого года, сев на антикварный трон. Дробышев также додумался поставить ноги на резную позолоченную скамью-подножку. Она была покрыта редким бархатом малинового цвета.
В результате он нанес серьезный ущерб ценному экспонату. По словам Лебедевой, деформировано сиденье трона, а также бархатная обивка получила множественные разрывы и трещины.
Как отметила она, на досудебные претензии со стороны Эрмитажа Дробышев не ответил.
«Стоимость реставрационных работ, требующихся для восстановления экспонатов, составляет 825 813 рублей 59 копеек, которые Эрмитаж и просит взыскать с Дробышева, а также госпошлину в 21 516 рублей», — заявила Лебедева.
Она добавила, что предварительное заседание по делу уже назначено на 26 января. Оно пройдет в Калининском районном суде Петербурга.