Эрмитаж требует взыскать 847 тысяч рублей с посетителя, севшего на трон Павла I

Эрмитаж требует через суд взыскать 847 тысяч рублей с посетителя Александра Дробышева, севшего на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века. В прошлом он принадлежал императору Павлу I. Об этом пишет «КП-Петербург» со ссылкой на слова главы объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедевой.