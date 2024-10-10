Эрмитаж рассказал о планах на 2025 год

Среди главных проектов — «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». Он посвящён западным традициям поединков. Открытие летом. Весной заработает ещё одна крупная экспозиция — «Мода Ар Деко. Из коллекции Назима Мустафаева». На ней петербуржцы и гости города смогут больше узнать о женской моде первой трети ХХ века. Осенью распахнёт двери выставка «Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма. К 110-летию Санкт-Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй».