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Эрмитаж рассказал о планах на 2025 год

В следующем году музей проведёт больше 30 выставок.

Источник: EPA/ТАСС

В следующем году Эрмитаж намерен провести свыше 20 выставок в Петербурге. Ещё в планах около десяти экспозиций в других городах и странах. Информация об этом появилась на сайте музея.

Среди главных проектов — «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». Он посвящён западным традициям поединков. Открытие летом. Весной заработает ещё одна крупная экспозиция — «Мода Ар Деко. Из коллекции Назима Мустафаева». На ней петербуржцы и гости города смогут больше узнать о женской моде первой трети ХХ века. Осенью распахнёт двери выставка «Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма. К 110-летию Санкт-Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй».

Кроме того, появятся новые постоянные экспозиции. В основном здании музейного комплекса откроют Галерею Петра Великого, в Главном штабе можно будет посмотреть на современный фарфор.