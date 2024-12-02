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Эрмитаж показал цифровые проекции своих картин на стенах петербургских зданий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Картины из коллекции Государственного Эрмитажа на тему семьи будут украшать весь декабрь стены домов в центре Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба городской администрации, этот проект в завершение Года семьи Эрмитаж подготовил совместно с комитетами по энергетике и инженерному обеспечению и по градостроительству и архитектуре.

Источник: EPA/ТАСС

«Десять работ из коллекции крупнейшего в стране музея разместились по пяти адресам: Шпалерная улица, 44, Большой проспект Васильевского острова, 70, набережная Обводного канала, 89, Каменноостровский проспект, 26−28, Кондратьевский проспект, 14. Проекции картин, представленные на брандмауэрах — глухих стенах зданий, позволяют проследить тему семьи в творчестве художников разных исторических периодов», — говорится в сообщении.

В проекте использованы работы Ангелики Кауфманн, Антонио Марии Дзанетти, Луиджи Мартелли, Франсуа Фредерика Шевалье, Андрея Сомова и других художников.

«Сегодня наши мастера световых решений создают уникальные высокотехнологичные проекты для подчеркивания архитектурного и культурного наследия города. Это наш современный петербургский художественный стиль. Он формирует новые точки притяжения и своеобразные общественные пространства. Совместный проект энергетиков, искусствоведов и знаменитого музея позволяет горожанам прикоснуться к великому искусству в архитектурном пространстве города. Этот год по указу президента в России объявлен Годом семьи. Все световые проекции объединены темой семьи, материнства и детства», — привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Эрмитаж для Петербурга

В начале декабря в Санкт-Петербурге традиционно проходят Дни Эрмитажа — серия событий, включающих выставки, встречи, концерты и шоу, посвященные музею. В этом году музей подготовил к своему празднику выставки о пирах в античной культуре, о древней архитектуре Чеченской Республики, об украшениях из изумруда и мифических чудовищах.

Кульминацией декабрьских торжеств будет 7 декабря — День Святой Екатерины, в честь которой была названа при крещении основательница Эрмитажа императрица Екатерина Великая. В этот день Эрмитаж дает возможность бесплатно посетить все экспозиционные комплексы. Для этого нужно оформить бесплатный билет на сайте или получить его в кассе музея.

В тот же вечер все желающие смогут увидеть на Дворцовой площади грандиозное мультимедийное световое шоу, посвященное 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Экраном для мультимедийного представления послужат стены Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. Световое шоу повторится 8 декабря.

Дни Эрмитажа завершатся открытием 10 декабря новых залов постоянной экспозиции «Галерея Петра Великого», посвященных эпохе императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.