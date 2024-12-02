Эрмитаж показал цифровые проекции своих картин на стенах петербургских зданий

Кульминацией декабрьских торжеств будет 7 декабря — День Святой Екатерины, в честь которой была названа при крещении основательница Эрмитажа императрица Екатерина Великая. В этот день Эрмитаж дает возможность бесплатно посетить все экспозиционные комплексы. Для этого нужно оформить бесплатный билет на сайте или получить его в кассе музея.