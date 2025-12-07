Эрмитаж добился демонтажа стройплощадки у своих стен после кражи в Лувре

«У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Её набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру. После Лувра мы с фото послали бумаги — от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться», — рассказал Пиотровский.