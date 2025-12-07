Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрмитаж добился демонтажа стройплощадки у своих стен после кражи в Лувре

Ограбление в Лувре помогло Эрмитажу решить давнюю проблему.

Источник: Аргументы и факты

Государственный Эрмитаж добился демонтажа строительного городка, расположенного со стороны Зимней канавки, указав на ограбление Лувра. Об этом на пресс-конференции, посвящённой Дням Эрмитажа, рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский.

«У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Её набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя. Спасибо Лувру. После Лувра мы с фото послали бумаги — от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться», — рассказал Пиотровский.

После этого, по его словам, «городок уехал быстро».

Однако Пиотровский отметил, что временный лагерь может быть перенесён к другому входу Эрмитажа.

«Теперь хотят разместить его у входа с набережной. Раньше городок стоял под окнами Рафаэля, а теперь, получается, окажется под окнами Леонардо да Винчи», — подчеркнул директор музея и добавил, что этого допускать нельзя.