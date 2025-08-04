Ермак заявил о шансе завершить конфликт на Украине на этой неделе

На этой неделе может появиться шанс завершить конфликт на Украине, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью The Washington Post.
По его словам, такая возможность у мира появится в конце текущей недели, то есть когда закончится 10-дневный срок, который президент США Дональд Трамп дал для окончания боевых действий.
Ранее в США заявляли, что администрация Трампа должна разработать детальный план мирного разрешения конфликта.
В Великобритании отмечали, что угрозы президента США в адрес России создают препятствия для достижения мира на Украине.
Напомним, 14 июля Трамп потребовал от России заключить мирное соглашение в течение 50 дней, пригрозив 100-процентными пошлинами на импорт российских товаров. А позднее он сократил отведенный на это срок до 10−12 дней.