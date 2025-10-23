Ермак признал, что Киев не получил желаемого от встречи с Трампом

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружения на Украину. Киев, в частности, настаивал на передаче ему американских ракет Tomahawk. После портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять их Украине. По сведениям портала, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.