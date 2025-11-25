Популярные темы
Ермак предложил забыть о мирном плане США из 28 пунктов

Ермак назвал неприемлемым мирный план США по Украине из 28 пунктов.

Источник: AP 2024

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал неприемлемой первоначальную версию мирного плана администрации президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios.

Он предложил забыть о документе, состоящем из 28 пунктов. «Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», — сказал чиновник.

Отмечается, что гарантии безопасности Киеву стали одним из основных вопросов, внесенных в обновленный план. Как уточнил Ермак, они будут «юридически обязательными».

Он также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о приверженности к вступлению в НАТО, при этом признав, что на данный момент реальность такова, что страна не входит в альянс.

Ранее стало известно, что из текста мирного плана США убрали «деликатные вопросы» территориальных уступок Украины. Как сообщала газета Politico, они были исключены по итогам обсуждения между Украиной и западными странами.