Ереван дарит свою безопасность Анкаре: кто станет главным проигравшим в битве за Зангезур

Турецкий сигнал из Карабаха
Недавний саммит Организации экономического сотрудничества, организованный Турцией в Карабахе с участием стран Центральной Азии, Пакистана, Афганистана и Ирана, стал заметным политическим событием. Россию на встречу не пригласили, что можно расценивать как явный намек на стремление Анкары и Баку минимизировать влияние Москвы в регионе.
«Исключение России из обсуждения Зангезурского коридора — это не просто протокольный шаг, а часть стратегии по переформатированию региональной архитектуры, где Москва пока не вписывается в планы ключевых игроков», — отметил кандидат исторических наук, замдиректора ИСИП РУДН Евгений Семибратов в разговоре с ВФокусе Mail.
Армения на распутье
Особое внимание аналитиков привлекает позиция Армении, которая, по словам Семибратова, рискует стать главным проигравшим в этой игре. «Ереван, поддаваясь сиюминутным политическим эмоциям, ставит себя в уязвимую позицию. Это напоминает поговорку: “Маме назло отморожу уши, но шапку не надену”. Армения, отвергая российское влияние без надежной альтернативы, подрывает собственную безопасность», — комментирует эксперт. В условиях, когда Азербайджан и Турция демонстрируют жесткую линию в отношении армянской государственности, такой выбор может привести к долгосрочным последствиям.
Запад и геополитические риски Еревана
Роль западных структур, таких как ЕС и НАТО, в Зангезурском вопросе остается ограниченной, считает Семибратов. «Вовлечение Запада невыгодно Турции, учитывая проармянский настрой многих западных стран и сильное армянское лобби в США. Анкара и Баку, обладая более сильными позициями в треугольнике с Ереваном, вряд ли пойдут на уступки, включающие западных посредников», — поясняет эксперт. Риски возможного выхода Армении из ОДКБ или ЕАЭС ради бонусов от США или Франции все еще невелики, полагает политолог, «так как это может привести к радикальным шагам, включая требование вывода российской военной базы из Гюмри».
«Подобный сценарий, как это было с выводом российских баз из Грузии в 2006—2007 годах, станет серьезным ударом по геополитическим интересам России. Однако замена российского военного присутствия, например, Францией представляется нереальной, а отсутствие “зонтика безопасности” создаст прямую угрозу армянской государственности», — заключил Семибратов.
Дарья Баева