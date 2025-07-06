Ереван дарит свою безопасность Анкаре: кто станет главным проигравшим в битве за Зангезур

Роль западных структур, таких как ЕС и НАТО, в Зангезурском вопросе остается ограниченной, считает Семибратов. «Вовлечение Запада невыгодно Турции, учитывая проармянский настрой многих западных стран и сильное армянское лобби в США. Анкара и Баку, обладая более сильными позициями в треугольнике с Ереваном, вряд ли пойдут на уступки, включающие западных посредников», — поясняет эксперт. Риски возможного выхода Армении из ОДКБ или ЕАЭС ради бонусов от США или Франции все еще невелики, полагает политолог, «так как это может привести к радикальным шагам, включая требование вывода российской военной базы из Гюмри».