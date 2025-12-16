Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган предостерег Россию и Украину от атак в Черном море

Удары по невоенным судам не дают преимуществ, отметил президент Турции.

Источник: AP 2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предостережением в адрес России и Украины, призвав стороны отказаться от атак по гражданским и коммерческим судам в акватории Черного моря. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

По словам Эрдогана, удары по невоенным судам не дают преимуществ ни одной из сторон конфликта и лишь повышают риски для безопасности морского судоходства. Эрдоган указал, что недавние атаки создают серьезную угрозу торговым маршрутам и могут привести к негативным последствиям для всего региона. Анкара довела соответствующие предупреждения до обеих сторон.

В публикации отмечается, что турецкая сторона продолжает внимательно отслеживать обстановку в Черном море. Накануне Минобороны Турции сообщило, что турецкие истребители F-16 уничтожили над Черным морем неизвестный беспилотный летательный аппарат. В ведомстве не уточняли его принадлежность.