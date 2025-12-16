Эрдоган предостерег Россию и Украину от атак в Черном море

По словам Эрдогана, удары по невоенным судам не дают преимуществ ни одной из сторон конфликта и лишь повышают риски для безопасности морского судоходства. Эрдоган указал, что недавние атаки создают серьезную угрозу торговым маршрутам и могут привести к негативным последствиям для всего региона. Анкара довела соответствующие предупреждения до обеих сторон.