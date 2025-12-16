Эрдоган предостерег Россию и Украину от атак в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предостережением в адрес России и Украины, призвав стороны отказаться от атак по гражданским и коммерческим судам в акватории Черного моря. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
По словам Эрдогана, удары по невоенным судам не дают преимуществ ни одной из сторон конфликта и лишь повышают риски для безопасности морского судоходства. Эрдоган указал, что недавние атаки создают серьезную угрозу торговым маршрутам и могут привести к негативным последствиям для всего региона. Анкара довела соответствующие предупреждения до обеих сторон.
В публикации отмечается, что турецкая сторона продолжает внимательно отслеживать обстановку в Черном море. Накануне Минобороны Турции сообщило, что турецкие истребители F-16 уничтожили над Черным морем неизвестный беспилотный летательный аппарат. В ведомстве не уточняли его принадлежность.