Эрдоган намерен попросить Путина восстановить зерновой коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным затронуть тему возобновления договоренностей по зерновому коридору. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Анкара хотела, чтобы зерновой коридор доходил и до европейских государств, и до Африки. Однако, как отметил Эрдоган, в этом вопросе удалось достигнуть ограниченных успехов.
«Завтра на переговорах я снова попрошу господина Путина об этом», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в ЮАР, где принимал участие в саммите G20.
Глава турецкой республики также сообщил о надежде, что соответствующий вопрос будет решен и процесс будет запущен. Он подчеркнул, что это произойдет «к добру».
Кроме того, Эрдоган добавил, что также с Путиным планирует обсудить урегулирование украинского конфликта. По его словам, после телефонного разговора с президентом РФ он надеется, что у него появится возможность обсудить соответствующие результаты и с главой Белого дома Дональдом Трампом, и с европейскими лидерами.