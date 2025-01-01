Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел

Эрдоган накануне встретился с жителями «социального городка» в Арнавуткёе. Турецкий лидер пообщался с постояльцами, вручил им подарки. Разговор турецкого лидера с пожилыми женщинами, его шутливые высказывания, комплименты и советы по здоровью вызвали широкий интерес в СМИ, а также стали обсуждаться в социальных сетях.