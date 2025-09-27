Эрдоган обвинил «баронов войны» в эскалации конфликта на Украине

АНКАРА, 27 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о действиях «баронов войны», которые, по его словам, способствуют эскалации конфликта на Украине.
«В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира. Сейчас мы предпринимаем аналогичные усилия в Газе», — сказал турецкий лидер, выступая на дипломатическом форуме Bosphorus.
Вместе с тем Эрдоган не уточнил, какие именно страны или силы имел в виду.
Латвийское министерство обороны 4 июля объявило, что Бельгия и Турция присоединятся к так называемой «коалиции дронов» под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд государств, закупающий беспилотники для Украины. МО уточнило, что теперь в коалицию входят 20 стран: помимо уже названных, это Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия и Швеция.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.