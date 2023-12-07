ER: в США нашли связь «вечных химикатов» PFAS со снижением плотности костей

Пер- и полифторалкильные субстанции (PFAS) — поверхностно-активные вещества, которые с 1940-х годов широко применялись при производстве различных потребительских товаров, от косметики до пищевой упаковки. За способность неограниченно долго сохраняться в окружающей среде PFAS называют «вечными химикатами». Результаты современных исследований показывают, что PFAS могут накапливаться в человеческом организме, что приводит к репродуктивным и гормональным нарушениям, повышению риска развития рака и другим проблемам со здоровьем.

Исследования также свидетельствуют о том, что PFAS снижают минеральную плотность костной ткани у взрослых людей, что ведет к остеопорозу и другим заболеваниям костей.

Однако результаты новой работы, проведенной учеными из Школы медицины Университета Южной Калифорнии, показывают, что PFAS начинают разрушать костную ткань еще в подростковом возрасте.

Исследователи, статья которых опубликована в журнале Environmental Research, измерили уровень PFAS в крови 304 подростков, средний возраст которых составлял 11 лет, а также оценили плотность их костной ткани. Анализы повторили с интервалом в полтора года. Оказалось, что чем выше была концентрация «вечных химикатов» в крови подростков на старте исследования, тем ниже была плотность их костей спустя полтора года.

Аналогичные результаты были получены, когда ученые с разницей в четыре года сравнили показатели PFAS в крови и плотность костной ткани 134 молодых людей, средний возраст которых на старте составлял 19 лет.

В норме минеральная плотность костей растет на протяжении подросткового возраста, достигая своего пика в возрасте 20−30 лет, и только затем начинает постепенно снижаться.

Как отмечают исследователи, эти данные еще раз показывают необходимость жесткого регулирования использования «вечных химикатов», которыми и так уже загрязнены вода, почва и пища на планете.