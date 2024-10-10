Эпидемия миопии. Врач рассказал, как затормозить ухудшение зрения у детей

Николай Фомин: Согласно приложению № 1 к порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н, профилактический осмотр офтальмологом осуществляется в первый месяц с момента рождения, в 12 месяцев, затем в три года и далее в 6, 7, 10, 13, 15, 16 и 17 лет. Это при отсутствии какой-либо патологии. При необходимости при выявлении отклонений врач корректирует периодичность осмотров и назначает соответствующее лечение. С учетом многофакторного патогенеза заболевания, данная схема периодических осмотров позволяет своевременно выявить заболевание и начать соответствующее лечение. Распространенность миопии среди детей в Российской Федерации действительно достаточно велика и растет с каждым годом. Не согласен с понятием «рано выявляют», диагностировать заболевание надо своевременно, чтобы были минимальны последствия и снижения качества жизни в будущем. Собственно, для этого и составлена такая схема периодических профилактических осмотров. Стоит отметить, что по приложению № 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 442н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» количество штатных единиц (должностей) в кабинете детского врача-офтальмолога на 10000 населения равно 1, а в кабинете охраны зрения эта цифра снижается до 0,5 (приложение № 8). Эти цифры не настолько велики, чтобы можно было говорить о гипердиагностике.