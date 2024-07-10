Эпидемия кликеров: почему тапалки стали настолько популярными?

Тапалки — это игры, которые требуют минимальных усилий пользователей. Чтобы стать участником игры, нужно просто нажимать на экран. За это действие игрок зарабатывает очки. Несмотря на простою механику, этот жанр стал популярным во всем мире.
В этом году лидером среди тапалок стал Hamster Combat. Механизм действия простой: за нажатия на экран пользователей зарабатывает криптовалюту, которую можно обменять на реальные деньги. Желание обогатиться таким простым образом сделало кликер настоящим трендом — уже 100 миллионов пользователей активно тыкают на экран, мечтая о золотых горах.
Когда появились первые тапалки?
Первая тапалка Progress Quest была создана Эриком Фредриксеном в 2002 году. Это был сатирический проект, в котором пользователи могли настраивать своих персонажей и следить за их развитием.
В 2013 году появилась игра Cookie Clicker, которая стала хитом своего жанра. Там пользователи нажимали на большое печенье в центре экрана, за что зарабатывали маленькие очки-печеньки.
Cookie Clicker, пожалуй, самый яркий пример, который сформировал тапалки — игры с минимальными требованиями от пользователей и с полной сосредоточенностью на получении очков.
Почему тапалки стали настолько популярными?
Несмотря на то, что игра в кликеры выглядит как просто потеря времени, за любовью к тапалкам стоят свои психологические аспекты.
Простое удовольствие
Одна из самых значимых причин любви к тапалкам — мгновенное психологическое удовлетворение и частые вознаграждения за приложенные усилия.
Поскольку пользователь быстро накапливает ресурсы, а сумма вознаграждения увеличивается, появляется больше мотивации нажимать на экран, чтобы преумножить свои результаты. Это явление действует по принципу дофаминовой петли: мгновенные награды способствуют высвобождению дофамина в мозге, создавая тем самым приятные ощущения и усиливая желание продолжать кликать.
Достигаторство
В начале игры пользователи находятся на скромном уровне, который растет со временем. Наблюдая за своим прогрессом, человек становится более мотивированным и подталкивает себя к преодолению следующих этапов.
Расслабление
Кликеры могут служить своеобразным способом расслабления, поскольку не требуют больших энергозатрат. Так, если пользователь устал от работы или других игр, он может сделать перерыв, чтобы бездумно понажимать какое-то время на экран гаджета.
Если вы считаете, что тапалки — это все-таки бесполезная трата времени, снять стресс можно иначе. Врач раскрыл секреты простой практики, которая поможет снизить уровень тревоги и даже справиться с бессонницей.
Анна Морозова