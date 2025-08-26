Эпидемиолог рассказал о симптомах нового штамма коронавируса

Он уточнил, что вариант коронавируса XFG, получивший неофициальное название «стратус», новый только отчасти и является «потомком» «омикрона».
«“Стратус” отличается достаточно легким течением болезни, симптомы в целом похожи на обычную ОРВИ: головная боль, боли в горле, кашель, заложенность носа, насморк, умеренная лихорадка, слабость. В отличие от гриппа, развитие болезни более “мягкое” и постепенное. Однако есть у “стратуса” и необычный симптом — осиплость голоса, вплоть до его временной потери. Этот симптом развивается уже на 1−2 день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заболевших», — сказал эксперт.
Лебедев пояснил, что «стратус» не способен вызвать более тяжелую болезнь, чем другие варианты «омикрона». Однако он обладает высокой заразностью и достаточно быстро распространяется, что может вызвать рост числа заболевших, особенно в больших городах.
«Тем не менее, риск для общественного здоровья можно оценить как низкий — уровень популяционного иммунитета от коронавирусной инфекции сохраняется на достаточно высоком уровне», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что «стратус», как и другие возбудители ОРВИ, может представлять опасность в «группах риска», например, у пожилых людей, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями, иммунодефицитом. Для диагностики заражения новым типом коронавируса остаются эффективными существующие российские тесты.
«Неспецифические меры профилактики “стратуса” всем давно известны: использование медицинских масок в общественных местах в период подъема заболеваемости; регулярное мытье рук с мылом или обработка их антисептиком; избегание мест массового скопления людей; периодическая обработка антисептиком поверхностей мобильных телефонов и других гаджетов», — рассказал Лебедев.