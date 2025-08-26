Эпидемиолог рассказал о симптомах нового штамма коронавируса

«“Стратус” отличается достаточно легким течением болезни, симптомы в целом похожи на обычную ОРВИ: головная боль, боли в горле, кашель, заложенность носа, насморк, умеренная лихорадка, слабость. В отличие от гриппа, развитие болезни более “мягкое” и постепенное. Однако есть у “стратуса” и необычный симптом — осиплость голоса, вплоть до его временной потери. Этот симптом развивается уже на 1−2 день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заболевших», — сказал эксперт.