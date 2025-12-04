Эпидемиолог: что может спасти россиян от вспышки гонконгского гриппа

Взрывной рост заболеваемости
В России стремительно набирает силу эпидемия респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора, свыше 80% всех случаев сейчас приходится на грипп — и это не обычный сезонный штамм, а печально известный A (H3N2), или гонконгский грипп, унесший миллионы жизней в 60-е годы.
Очагом бедствия стали Сибирь, Урал и Дальний Восток, где заболеваемость уже превысила все прогнозные значения. Вирус отличает агрессивное и внезапное начало: температура взлетает до 40 градусов уже в первые сутки, состояние резко ухудшается — сильнейший озноб, сухой раздирающий кашель, ломота в теле и полный упадок сил. Врачи отмечают новый тревожный симптом, характерный для этой волны, — резкую, «простреливающую» боль в ушах, вызванную острым отеком.
Эпидемиологи прогнозируют всплеск заболеваемости гонконгским гриппом (A/H3N2) в период новогодних праздников. Основной пик заражений ожидается в первую неделю января 2026 года. Второй волны можно ожидать после окончания каникул, когда люди массово вернутся к работе и учебе.
Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал ВФокусе Mail, что нынешний вирус не претерпел фундаментальных изменений с 60-х годов прошлого века, поскольку «основная генетика у него осталась старая».
«Он очень давно был у нас, и люди, которые его переносили ранее, у них мог выработаться достаточно стойкий иммунитет. Однако у тех, кто родился после предыдущих волн, такого “противовирусного иммунитета” нет», — пояснил эксперт. Покровский предположил, что легче заболевание могут перенести те, кто уже встречался с вирусом, а «тяжелее — молодые, кто с ним никогда не сталкивался».
Перекрестный иммунитет, по мнению эпидемиолога, будет определять тяжесть болезни. Он подчеркнул, что течение инфекции строго индивидуально. «Все зависит от того, каким гриппом переболел человек, сколько лет назад и насколько выработанный иммунитет окажется эффективным против нового прихода гонконгского вируса», — добавил он.
Несмотря на научный интерес к ситуации, меры профилактики, по его словам, остаются неизменными. Главной защитой академик назвал маски в людных местах: они не только сильно снижают вероятность заражения, но и уменьшают инфицирующую дозу вируса, что может смягчить тяжесть болезни. К вспомогательным средствам он отнес интерфероны и оксолиновую мазь, отметив, что они «определенный защитный эффект дают, поэтому ничем нельзя пренебрегать».
Вакцинацию в разгар эпидемии эксперт считает «малоэффективной». Тем не менее он не исключает ее целесообразности, учитывая неопределенность с продолжительностью текущей волны и возможностью новых подъемов до весны. Основной причиной зимних вспышек Покровский видит не холод, а скученность людей в помещениях, которая «увеличивает риск передачи инфекции, делая его гораздо более вероятным, чем летом».
Происхождение гонконгского гриппа
Пандемия 1968 года зародилась в душном летнем Гонконге. Там, в толчее рынков, вирус гриппа совершил антигенный сдвиг — H2N2 мутировал в H3N2, против которого у человечества не было иммунитета. С американскими солдатами, возвращавшимися из Вьетнама, он хлынул в мир. К осени вспышки охватили университеты и военные базы США. В результате эпидемии погибло до 4 миллионов человек, 33 тысячи смертей пришлись на Америку.
В Европе вирус парализовал города. Япония прозвала этот грипп «готовь отцу гроб» за беспощадность к старикам. В СССР пандемию гриппа H3N2 1969−1970 годов официально не признавали, хотя врачи скорой работали на износ, сталкиваясь со случаями молниеносной пневмонии, а стационары не справлялись с наплывом больных. Разработанная с опозданием вакцина не успела повлиять на ход эпидемии. Вирус вызывал тяжелые поражения легких и осложнения на сердце, не реагируя на стандартную терапию.