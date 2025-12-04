Эпидемиолог: что может спасти россиян от вспышки гонконгского гриппа

«Он очень давно был у нас, и люди, которые его переносили ранее, у них мог выработаться достаточно стойкий иммунитет. Однако у тех, кто родился после предыдущих волн, такого “противовирусного иммунитета” нет», — пояснил эксперт. Покровский предположил, что легче заболевание могут перенести те, кто уже встречался с вирусом, а «тяжелее — молодые, кто с ним никогда не сталкивался».