Эпидемиолог: когда до России доберется опасный грибок лишая, захватывающий Европу

Взрыв случаев в Европе
Грибок Trichophyton indotineae, впервые обнаруженный в Индии в 2014 году, за 11 лет мутаций превратился в серьезную угрозу системе здравоохранения. Этот штамм демонстрирует устойчивость к стандартным противогрибковым препаратам, включая тербинафин. Если в 2022 году в Великобритании было зарегистрировано 44 случая, то в марте 2025 — уже 258. Таким образом, рост составил за пару лет более 500%. Инфекция уже распространилась на 20 стран, включая Францию, Германию, США и Венгрию. Большинство пациентов — женщины в возрасте от 20 до 59 лет, самому молодому пациенту было всего два года.
Симптомы и способы заражения
Грибок локализуется в зонах с повышенной влажностью и трением, прежде всего поражая кожу паха, внутренней поверхности бедер и ягодиц. Характерный симптом — интенсивные красные высыпания кольцевидной формы с четкими приподнятыми краями, которые вызывают изнуряющий зуд.
При прогрессировании заболевания без адекватной терапии развивается хроническое воспаление, создающее идеальные условия для вторичных бактериальных инфекций. Это приводит к образованию болезненных трещин, мокнущих эрозий и стойкому болевому синдрому, значительно снижающему качество жизни. Если не лечить, болезнь распространяется на другие части тела, включая лицо.
«Инфекция передается как при прямом контакте с пораженными участками кожи, так и опосредованно — через личные вещи, полотенца, мочалки, спортивный интвентарь. Использование общего нательного белья, например, практически гарантирует заражение. Еще один путь — контактно-бытовой, через грязные руки. Достаточно, чтобы человек, коснувшись зоны поражения, поздоровался за руку с другим, и инфекция может передаться», — пояснил ВФокусе Mail академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.
Инфекция быстро распространяется внутри семей. Бытовые контакты в замкнутом пространстве становятся идеальной средой для передачи грибка от одного члена семьи другим. По словам Покровского, хоть заболевание не опасно для жизни, оно очень неприятно.
Именно для этого грибка характерно длительное течение. Это происходит из-за того, что у него по сравнению с другими, есть мутация, которая защищает его от действия популярных противогрибковых препаратов. Не все действуют на него, поэтому он плохо поддается обычному лечению.
Покровский рекомендовал соблюдать гигиену, мыть руки, избегать опасных контактов и при первых подозрениях сразу обращаться к специалистам, так как от правильно подобранного лечения зависят темпы выздоровления.
До России инфекция еще не дошла, заверил академик. «По счастью, у нас распространены разновидности заболевания, которые пока хорошо отвечают на лечение», — добавил он.
В 2022 году ВОЗ опубликовала список из 19 приоритетных патогенов грибков, за которыми следует следить, предупредив, что рост устойчивости к противогрибковым препаратам будут «серьезные последствия» для всего человечества.