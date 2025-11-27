Эпидемиолог: когда до России доберется опасный грибок лишая, захватывающий Европу

Грибок Trichophyton indotineae, впервые обнаруженный в Индии в 2014 году, за 11 лет мутаций превратился в серьезную угрозу системе здравоохранения. Этот штамм демонстрирует устойчивость к стандартным противогрибковым препаратам, включая тербинафин. Если в 2022 году в Великобритании было зарегистрировано 44 случая, то в марте 2025 — уже 258. Таким образом, рост составил за пару лет более 500%. Инфекция уже распространилась на 20 стран, включая Францию, Германию, США и Венгрию. Большинство пациентов — женщины в возрасте от 20 до 59 лет, самому молодому пациенту было всего два года.