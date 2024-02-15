Эпидемиолог Хызырова: покраснение глаз и светобоязнь являются симптомами кори

Корь принято считать детской болезнью, хотя на самом деле, ею часто заражаются и взрослые. При этом заболевание может привести к серьезным осложнениям, об этом рассказала изданию «РИАМО» эпидемиолог Камила Хызырова.
— Заболевание начинается с головной боли, слабости. Очень характерно для кори появление конъюнктивита, которое проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, — предупредила врач.
Она уточнила, что далее появляется сыпь в виде мелких красных пятнышек. Чтобы защититься от болезни, рекомендуется проводить вакцинацию и ревакцинацию против кори.
По данным телеканала «Царьград», существуют рекомендации по вакцинации от кори после 25 лет — раз в 10 лет человек должен повторно прививаться. Процедура делается на основании определения иммуноглобулинов и иммунного статуса самого человека, уточнил специалист.
В конце февраля в российские регионы поступит 107 тыс. доз комбинированных вакцин против кори-краснухи-паротита и кори-паротита, передают «Известия». Препараты уже произведены, сейчас они проходят государственный контроль качества.