Энтомолог: что такое «елочные клещи» и как с ними бороться

Касаясь возможного влияния аномально теплых зим на активность клещей, энтомолог признал, что такая связь существует, однако не стал ее драматизировать. «Действительно, климат меняется, и это может влиять на циклы спячки членистоногих — иногда они прерываются раньше срока. Но я не считаю, что это приводит к массовому явлению, тем более в контексте новогодних елок», — добавил ученый, подчеркнув, что единичные случаи не формируют общей угрозы.