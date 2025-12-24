Энтомолог: что такое «елочные клещи» и как с ними бороться

Городская легенда
Ежегодная паника вокруг «елочных клещей», подогреваемая публикациями в соцсетях, не имеет под собой научных оснований. Как поясняют биологи, микроскопические обитатели хвои — это, как правило, паутинные клещи, питающиеся соком растений и физически не способные укусить человека или переносить опасные заболевания. Настоящие переносчики энцефалита и боррелиоза — иксодовые клещи — зимуют в лесной подстилке, а не на срубленных новогодних деревьях.
Сотрудник кафедры энтомологии МГУ Федор Мартыновченко в разговоре с ВФокусе Mail заявил, что в большинстве случаев пользователи соцсетей принимают за опасных паразитов обычную тлю — травоядных насекомых, не способных укусить человека или перенести какое-либо заболевание.
И те и другие — мелкие вредители растений коричневого или зеленого цвета, вызывающие пожелтение хвои и появление паутины. Принципиальная разница в том, что тля — это насекомое с мягким телом, а клещ — паукообразное с восемью ногами, но визуально они очень похожи, особенно когда уже в тепле квартиры начинают «шевелиться».
По данным экспертиз, на елках также могут встречаться жуки-короеды или клопы, которых тоже иногда принимают за клещей. В Департаменте природы Москвы подчеркивают, что риск занести в дом настоящих паразитов — энцефалитных клещей — минимален. Путаница чаще возникает из-за аномально теплой погоды, когда вредители из питомников или южных регионов попадают в дом и «оживают» в тепле.
Как обезопасить себя
Касаясь возможного влияния аномально теплых зим на активность клещей, энтомолог признал, что такая связь существует, однако не стал ее драматизировать. «Действительно, климат меняется, и это может влиять на циклы спячки членистоногих — иногда они прерываются раньше срока. Но я не считаю, что это приводит к массовому явлению, тем более в контексте новогодних елок», — добавил ученый, подчеркнув, что единичные случаи не формируют общей угрозы.
Этой позиции придерживаются и в Роспотребнадзоре. Там регулярно указывают, что распространенный в народе термин «елочный клещ» не имеет научного обоснования и относится к категории городских легенд. Ведомство также отмечает, что за всю историю наблюдений не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения клещевыми инфекциями через новогоднее дерево, что полностью опровергает основу для сезонной паники.
Тем не менее, чтобы минимизировать вероятность появления любых насекомых, достаточно выбирать елку на официальных базарах с фитосанитарным контролем, тщательно осматривать дерево перед покупкой, а перед установкой встряхнуть его на улице и оставить на несколько часов на балконе, советует эксперт.
Если же мелкие паукообразные все же обнаружатся в тепле квартиры, не стоит паниковать или применять химические средства. Их можно собрать влажной салфеткой или пылесосом, после чего провести влажную уборку. Без своей естественной пищи — хвои — эти вредители быстро погибают и не размножаются в домашних условиях, поэтому ситуация не представляет ни малейшей угрозы для здоровья людей и животных.
«Клещи в основном укрываются в подстилке, то есть в опавшей листве и траве, — пояснил энтомолог. — Да, теоретически единичный экземпляр может оказаться на дереве, но вряд ли, и точно не в таких количествах, чтобы они начали выходить массово. Это не исключено теоретически, но массово — не будет».
Он отметил, что насекомое может спрятаться под корой, и для перестраховки посоветовал обработать сомнительное дерево обычным инсектицидом от моли, хотя вероятность реальной угрозы оценил как «микроскопическую».