Энтомолог оценил, могут ли фумигаторы от комаров навредить людям

«Потому что это же ведь в любом случае яд, но только он предназначен не для теплокровных, а для насекомых, всяких пауков и так далее. Это, конечно, не сахар, не соль, не сливочное масло. Это яд. Но с теми нормами расхода, которые рекомендованы по насекомым, не представляет опасности для человека, если соблюдать все меры предосторожности», — заключил Гниненко.