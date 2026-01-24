Популярные темы
ЕНП ввела санкции против депутатов, не поддержавших главу ЕК, пишут СМИ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Европейская народная партия» (ЕНП), представленная в Европарламенте, ввела санкции против ряда своих депутатов, которые не поддержали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в ходе голосования по вотуму недоверия, сообщает портал Euractiv.

Источник: Reuters

В четверг европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге провел голосование по четвертому по счету вотуму недоверия главе Урсуле фон дер Ляйен, который инициировали представители фракции венгерского премьера Виктора Орбана «Патриоты Европы». За выражение главе ЕК недоверия проголосовали 165 парламентариев, 390 выступили против и десять воздержались.

«Правоцентристская “Европейская народная партия” в Европарламенте ввела санкции против более чем десяти своих членов парламента, включая семь венгров, которые отказались выступить против… попытки свергнуть Еврокомиссию», — пишет портал.

Euractiv сообщает, что среди попавших под санкции депутатов большинство представляет партии, на популярность которых поддержка главы ЕК оказала бы негативное влияние. Согласно порталу, депутаты, попавшие под санкции, в следующие полгода не смогут возглавлять работу над новыми законопроектами и делать заявления от имени группы во время пленарных заседаниях.

