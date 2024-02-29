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Енотовидные собаки проснулись в Ленинградской области

В Ленинградской области начали просыпаться енотовидные собаки. Они единственные из семейства псовых, кто спит зимой.

О факте пробуждения этих животных сообщил в своем блоге биолог Павел Глазков. По его словам, проснувшихся пушистых зверьков удалось увидеть ночью. Это не случайно, ведь енотовидные собаки активны в темное время суток.

Эксперт отметил, что во время оттепели животные могут ненадолго проснуться, а при наступлении холодов вновь впасть в спячку.

Енотовидных собак завезли в европейскую часть России в первой половине XX века. Они успешно прижились и в Ленинградской области. В регионе их обитает более 5 тыс. Енотовидных собак можно встретить и в Петербурге, сообщает телеканал «78».