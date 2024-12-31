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Енотов в барнаульском зоопарке угостили оливье

БАРНАУЛ, 31 дек — РИА Новости. Енотов угостили салатом оливье в Новый год в барнаульском зоопарке, сообщили в учреждении.

Видео с новогодней трапезой енотов выложили в Telegram-канале учреждения. На нем видно, как для енотов приготовили несколько тарелок специального оливье. Животные настолько обрадовались необычному блюду, что один из них попытался унести тарелку в свой домик и перевернул ее. Однако это не помешало им всем вместе полакомиться новогодним угощением.