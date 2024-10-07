Энн Хэтэуэй вернется к «Дневникам принцессы»

Первый фильм «Дневники принцессы» был снят в 2001 году. В нем 15-летняя Мия Термополис в исполнении Хэтэуэй узнает, что ее отец был принцем европейской страны Дженовии, а она единственная наследница трона. Ее бабушка, которую сыграла Джули Эндрюс, приезжает в Калифорнию, чтобы сделать из внучки настоящую принцессу. Во второй части Мии нужно найти себе жениха, чтобы не лишиться престола.