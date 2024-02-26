Энерготерапевт раскрыла россиянам, как поднять вибрации и побороть дневную сонливость

«Например, вспомните, хочется ли нам спать, когда мы веселимся или смеёмся? И наоборот, вспомните, как после конфликта мы чувствуем себя выжатыми и обессиленными. Ощущение упадка сил и сонливости возникает не потому, что мы теряем эти силы (силы, как говорится, — это энергия, которая никуда не исчезает). На самом деле мы теряем состояние. Происходит понижение вибраций энергии человека, которое он и ощущает», — сказал Медюха в беседе с RuNews24.