Энерголимитчики: частные домовладельцы стали жертвами борьбы с майнингом

Как это было
В СССР за частными домовладениями в дачных массивах отводилось по 3,5 кВт. Тогда этого с лихвой хватало на лампочки и холодильник. Больше всего потребляли дачные электроплитки на киловатт. В виде роскоши у кого-то мог быть телевизор. На что-то большее на даче в 6 соток мало у кого хватало фантазии, так что больше 3,5 кВт, по сути, тогда и правда было не особо и нужно. За киловатт тогда платили что-то в районе 2 копеек, и расходы на электричество считались пустяком.
Однако когда местные кулибины оборудовали в колодце насос для полива картошки, периодически уже отрубало всю улицу. Тем более, что вместо штатных предохранителей у всех повсеместно стояли «жучки». Непросто было и с отоплением. Зимой на дачах мало кто жил, но утянутые с производства промышленные обогреватели (например, были популярны обогреватели из троллейбусов) в редких обитаемых домиках также сильно били по надежности электроснабжения дачных поселков.
Со временем дачники обзавелись мощными электроинструментами, у каждого второго появился серьезный насос в скважине вместо «летнего» водопровода, получаемая вода стала нагреваться не от солнца в баке на крыше, а от бойлера, а особо изнеженные граждане обзавелись прожорливыми индукционными плитами, стиральными машинами с сушками и теплыми полами. Так что «дедовых» 3,5 кВт стало уже не то что не хватать. Они стали восприниматься как насмешка. При этом параллельно и электричество перестало стоить 2 копейки.
Тем временем, число домиков и коттеджных поселков все росло и росло. Программа по расширению мощности до «бесплатных» 15 кВт набирала обороты. Но пропускная способность даже модернизированных сетей — имеет свой предел, в отличие от фантазий дачников. Неудивительно, что чиновникам пришлось как-то упорядочивать потребление.
Логика тарифного нововведения подразумевает отказ потребителей от особо мощных приборов и экономное расходование электроприборов. А хочешь ни в чем себе не отказывать — тогда плати за киловатт дороже. По базовой ставке частные потребители могут получать теперь в месяц не более 3,9 тысяч кВт*час, регионам делегируется право устанавливать еще более строгие лимиты. Так, в Санкт-Петербурге с 1 июля он снижен до 1,2 тысячи киловатт. Многие домовладельцы считают его заниженным.
На среднем диапазоне
В конце прошлого года правительство России предписало региональным властям определить для населения тарифы, дифференцированные по объему потребления по трем диапазонам (уровням).
Согласно федеральному стандарту, первый диапазон (для обычного пользователя) не должен превышать 3,9 киловатт в месяц, второй (средний) — 6 тысяч. Как уже говорилось выше, в Петербурге с июля другая шкала: до 1,2 тысячи, до 3,9 тысяч и выше 3,9 тысяч. Базовый одноставочный для населения теперь составляет 6,97 рублей за кВт-час в первом диапазоне, 8,02 — втором и уже 11,97 — в третьем. В Ленинградской области первый диапазон ограничен 1,5 тысячами киловатт, второй — 4,5 тысяч. Причем потребитель второго уровня платит по почти двукратному тарифу, в третьем диапазоне электричество обойдется в 2,6 раза дороже.
1200 кВт*ч на месяц — это по 40 кВт*ч в сутки. Такой объем потребления — это круглосуточно горящие 16 лампочек на 100 ватт или один постоянно работающий конвекционный обогреватель на 1,5 кВт. Такая мощность позволяет конвектору комфортно обогревать зимой одну комнату площадью 20 м². Если площадь комнаты 25 м², то требуется обогреватель уже на 2 кВт, который в месяц «съест» 1440 кВт*ч, а значит, его петербургский владелец уже выйдет за рамки отведенного ему льготного тарифного лимита.
По данным АО «Петербургская сбытовая компания», за первый диапазон выходит потребление примерно 0,5% абонентов Северной столицы. Оценивать средний объем в компании считают некорректным: на расход влияет множество факторов, включая наличие центрального газо- и водоснабжения, оснащение энергоемким оборудованием (кондиционеры, бойлеры, теплые полы, насосы, электроконвекторы и пр.), сезонность проживания и другие.
Крути, крути свою машину
Признания спорных ограничений незаконными добивался иркутский юрист Олег Безруков. Несколько его доверителей вынуждены были в суде доказывать свою добросовестность как потребителей электроэнергии.
Так, Владимир Атаманчуков «нажигал» порой более 8,5 тысяч киловатт в месяц. Отвергая претензии «Иркутскэнергосбыт», он представил подробный расчет — бытовые электроприборы потребляли в час до 108 киловатт (электрокотлы — 36, электроплита — 7,2, подогрев и так далее).
По мнению Олега Безрукова, месячный норматив должен рассчитываться исходя из круглосуточного расходования максимальной выделенной абоненту мощности. Например, если мощность присоединения к электросетям тот же коттеджа составляет 35 кВт*час, то его владелец вправе по установленному для населения тарифу получить соответственно 37 тысяч «кило» в месяц.
Введенный с 1 января лимит, по мнению правозащитника, является произвольным, ставит потребителей «в невыносимые экономические условия и увеличивает расходы на электрическое отопление дома в несколько раз».
«Устанавливая различную стоимость электрической энергии в зависимости от объемов её потребления потребителями одной категории, Правительство России создало условия для расслоения общества по уровню материального достатка, что свидетельствует о наличии признаков дискриминации», — заявил Олег Безруков.
Но Верховный суд не усмотрел противоречий: «Доводы административного истца о необоснованности применения лимита энергопотребления являются несостоятельными, поскольку указанный показатель не является произвольным и установлен Правительством России в рамках предоставленных полномочий. Доводы административного истца, по существу, сводятся к несогласию с действующим правовым регулированием, что не может служить правовым основанием для удовлетворения иска», — отмечается в решении высшей инстанции.
Кабы не было зимы
Также региональным властям разрешено вводить повышающий коэффициент — увеличивать лимит потребления для проживающих в негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и садовых домах. Такие меры объясняют необходимостью «поддержать добросовестных потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения».
Повышающие нормативы с 1 июля введены и в Петербурге — в отопительный период первый диапазон для использующих электроотопление в жилых домах и не подключенных к централизованной системе газоснабжения садовых домиках увеличивается до 2,1 тысяч кВт*час в месяц.
Однако просто сказать электрикам, что ты купил в магазине обогреватель и теперь тебе надо повысить лимит, не выйдет. «Для подтверждения наличия такого оборудования надо представить документацию, в том числе на установку электрокотлов, теплых полов или конвекторов, паспорта к ним, справку от председателя садоводческого или иного товарищества, технический паспорт самого дома или даже фотографии с локацией», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Петербургская сбытовая компания».
Аналогичный норматив на «нетеплый» период (с октября по май) установлен и в Ленинградской области. Но все без исключения опрошенные «Фонтанкой» участники рынка загородного строительства считают его недостаточным. Содержание даже обычного дома без особых изысков требует как минимум двукратного увеличения тарифного лимита.
«На коттедж площадью, скажем, в 100 кв. метров ежемесячно нужно минимум 700 кВт*час. И это с газовым отоплением — на освещение, насосы и другое оборудование. С электрическим котлом потребуется уже минимум 4−5 тысяч. Соответственно, после введения лимитов многие владельцы загородных домов платят по максимальной ставке — вместо 10−15 тысяч в месяц — 80 и больше. Думаю, что с такими тарифами окупаемость центрального газоснабжения резко вырастет», — отмечает руководитель продуктового направления компании «ФАКТ. Коттеджные поселки» Алексей Баринов.
По словам Ирины Королевой из корпорации «Адвекс», не только в ИЖС, но и в коттеджных поселках и даже садоводствах живут перебравшиеся «на природу» петербуржцы. Средний расход зимой в доме на 100 м² с электрокотлом и электроплитой она оценивает минимум в 7,2 тысяч кВт*ч в месяц.
По оценке руководителя группы компаний «Т-Дом» Дмитрия Зюзина, на электрическое отопление коттеджа площадью 200 кв. метров потребуется примерно 6−6,5 тысяч: «Даже если дом построен по энергосберегающим технологиям. Если же отопление газовое, то на поддержание всей инженерии и пользовании электроэнергией “по полной” достаточно и 500 кВт*час в месяц».
Генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов также подтверждает, что в ряде бытовых ситуаций потребители могут столкнуться с превышением объёмов первого диапазона.
«Так, для отопления дачного дома площадью 150−200 кв. метров необходимо 7−8 кВт электричества, а аналогичного коттеджа, в котором можно жить зимой — около 12 кВт. Их владельцы будут платить уже по максимальному тарифу. Повышенное потребление также характерно для старых частных и дачных домов с низкой энергоэффективностью, используемых для круглогодичного проживания. Кроме того, дефицит электроэнергии в рамках выделенного диапазона может возникнуть в периоды пиковых нагрузок, при авариях на сетях или вследствие неблагоприятных погодных условий», — отмечает Олег Шевцов.
Фермерский биткойн
Основная цель лимитирования продаваемой по льготным тарифам электричества — противодействие нелегальному майнингу. В начале прошлого года Минэнерго оценивало объем потребления «ферм» в 16 млрд кВт*час, а задействованную мощность — 1,5 ГигаВт.
В общем объеме это всего 1,5%. Основная проблема заключалась в неравномерности потребления — «добытчики» криптовалют создавали перегрузку в и без того дефицитных регионах. В первую очередь, вокруг Байкала (Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае).
Иркутская область, представитель которой Олег Безруков обращался в Верховный суд, остается и безусловным лидером по количеству судебных разбирательств — опубликовано более полутысячи споров о незаконном потребление электричества для майнинга.
Для выявления подпольных «ферм» энергетикам приходилось проводить почти оперативно-разыскные мероприятия. В частности, на участке Рима Ефимца инспекторы «Иркутскэнергосбыт» обнаружили гараж, от которого исходил громкий и характерный шум, а тепловизоры зафиксировали высокую температуру (46 градусов). Поэтому энергетики выставили счет по коммерческому тарифу — почти на 340 тысяч рублей.
«Установив значительный объем потребленной в спорный период электрической энергии, суд приходит к выводу, что Ефимец Р. И. использовал энергоресурс при осуществлении деятельности, не связанной с удовлетворением коммунально-бытовых нужд, а с целью извлечения прибыли», — отмечается в решении. Однако апелляционная коллегия сократила размер задолженности до 24,4 тысяч рублей.
Но это — редкая удача, а большинство доверителей Олега Безрукова проиграли споры. Так, с Галины Попониной в пользу «Иркутскэнергосбыт» взыскали в сумме 2,7 млн рублей. Ежемесячно принадлежащий ей коттедж «нажигал» до 90 тыс. кВт*ч — в 20 раз больше среднего показателя по поселку. Визуальный осмотр участка и статистику служители Фемиды признали достаточным доказательством.
Иркутский областной суд также пришел к выводу, что ссылки ответчика на большие теплопотерях в доме, использование тепловых пушек и обогрев в холодный период года «не опровергают установленного факта использования электроэнергии не для коммунально-бытовых нужд». Решение в пользу «Иркутскэнергосбыт» поддержала и кассационная инстанция.
В петербургском регионе единственный публичный спор энергетиков с майнерами имел место в 2021 году. В бытовке Олега Смирнова в деревне Лаголово (Ломоносовский район) полиция обнаружила соответствующее оборудование (13 видеокарт, три материнские платы