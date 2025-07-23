Энерголимитчики: частные домовладельцы стали жертвами борьбы с майнингом

В СССР за частными домовладениями в дачных массивах отводилось по 3,5 кВт. Тогда этого с лихвой хватало на лампочки и холодильник. Больше всего потребляли дачные электроплитки на киловатт. В виде роскоши у кого-то мог быть телевизор. На что-то большее на даче в 6 соток мало у кого хватало фантазии, так что больше 3,5 кВт, по сути, тогда и правда было не особо и нужно. За киловатт тогда платили что-то в районе 2 копеек, и расходы на электричество считались пустяком.