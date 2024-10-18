Энергия утра. Гастроэнтеролог назвала 4 лучших добавки для каши

Но нужно помнить про один нюанс — класть его в кашу надо уже после варки, а не вовремя. Ведь такой продукт при нагревании активно теряет свои полезные свойства и даже может стать опасным. К разным крупам можно подбирать разные виды меда — все зависит исключительно от вкуса человека — например, акациевый, цветочный, липовый или гречишный. И снова помним про меру — достаточно небольшой ложечки, слишком много меда тоже нехорошо.