Энергия утра. Гастроэнтеролог назвала 4 лучших добавки для каши

Утренняя трапеза — одна из самых важных в рационе человека. И к ней надо подходить с особым вниманием. Часто для завтрака выбирают овсяную, рисовую, гречневую, ячневую и многие другие варианты каши. Плюсы такого блюда переоценить сложно — быстро готовится, сытна. А еще ее можно дополнить разными вкусными ингредиентами. Но всегда ли полезными?
Какие добавки в кашу пойдут на пользу, aif.ru рассказала Елена Якушева, врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. академика Б. В. Петровского.
Фрукты и ягоды
Это одни из самых популярных добавок в кашу. Причем их плюс в том, что они отлично сочетаются с любым видом крупы. При этом стоит учитывать ряд нюансов. Так, например, для овсянки лучше остановить выбор на фруктах послаще — персиках, ананасах, бананах. Для такой крупы, как кукурузная или манная, отличным решением станут цитрусовые — они придадут особую кислинку. Так что можно смело дополнять эти каши апельсинами, грейпфрутами и кислыми ягодами, например вишней. Как вариант, можно использовать фруктовый салат.
Орехи и семечки
Кроме того, для пользы здоровья можно добавить и орехи. Причем они могут быть как цельными, так и молотыми — это лишь личные предпочтения человека. С кашами хорошо сочетаются разные виды орехов — кешью, грецкий орех, фундук или арахис. Они придадут дополнительной питательности каше, а еще насытят организм полезными жирами. Естественно, добавлять в кашу нужно немного орехов, горсточку, так как они очень калорийны. Орехи полезны для мозга.
Можно использовать менее тяжелые и калорийные семечки подсолнечника или тыквы. Они отлично разнообразят утреннее блюдо и придадут ему особенную изюминку.
Сухофрукты
Еще один отличный вариант дополнения к каше. Изюм, курага, чернослив идеально подходят к любой каше. Также можно использовать и цукаты. Рисовую кашу для интересного вкуса можно дополнить сушеным манго и папайей, а манную или перловую — цукатами из ананаса.
Однако тут надо помнить, что сухофрукты богаты сахаром, поэтому использовать их можно лишь штучно. Также сухофрукты стоит особенно аккуратно добавлять в каши тем людям, у которых диагностирован сахарный диабет.
Мед
Нередко возникает желание заменить сахар в каше медом. И это не лишено смысла — мед действительно можно назвать отличной альтернативой рафинированному сахару для тех, кто выдерживает диету.
Но нужно помнить про один нюанс — класть его в кашу надо уже после варки, а не вовремя. Ведь такой продукт при нагревании активно теряет свои полезные свойства и даже может стать опасным. К разным крупам можно подбирать разные виды меда — все зависит исключительно от вкуса человека — например, акациевый, цветочный, липовый или гречишный. И снова помним про меру — достаточно небольшой ложечки, слишком много меда тоже нехорошо.