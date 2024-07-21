Энджел, Симба и Мир. Как российские звезды экспериментируют с именами детей

Актер и шоумен был женат несколько раз, у него пять детей от трех браков. И если в первом браке сын получил обычное имя Владимир, то, женившись третий раз, Джигурда решил, что имена должны выделяться — и назвал двух сыновей от поэтессы Яны Павелковской Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан. Эту традицию он продолжил и в браке с фигуристкой Мариной Анисиной — у пары, которая однажды разводилась, но вновь зарегистрировала отношения через несколько лет разлуки, растут двое детей, которых зовут Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада. Любопытно, что и сам Джигурда в 2016 году собирался сменить имя и фамилию на новые — и стать Джанатаном Эль-Аир Браташ Джи Погоржельским фон Ган Эденом.