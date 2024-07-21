Энджел, Симба и Мир. Как российские звезды экспериментируют с именами детей

Люди дают своим детям самые разные имена. Конечно, в основном родители следуют некой традиции, поэтому большинство детей откликается на имена Михаил, Сергей, Анна или Мария. Но иногда кто-то отдает дань собственному увлечению или тем же традициям, но понятым несколько иначе — и в ЗАГСах регистрируют Святозаром и Добрыней, Александрин или Фей. У известных персон всё то же самое — большая часть называет детей самыми обычными именами, но встречаются и, мягко говоря, необычные варианты.
У этой своеобразной моды нет границ. Например, Дэвид и Виктория Бекхэм назвали единственную дочь Харпер Севен — в честь писательницы Харпер Ли, автора романа «Убить пересмешника», и номера 7, под которым отец ребенка играл в «Манчестер Юнайтед».
Пожалуй, дальше всех зашел бизнесмен Илон Маск — первого ребенка в браке с канадской певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше) он захотел назвать X Æ A-12, но это противоречило американским законам. В итоге мальчика 2020 года рождения зовут X (читается как Экс), его второе имя — «AE A-XII» (Эш Эй-Твелв), ну, а фамилия — всё-таки Маск. Ещё двух детей с Граймс (правда, рожденных уже после развода пары и от суррогатных матерей) зовут Y (это дочь, читается как Экза) и T (Тау).
Российские звезды на такое всё-таки не решаются, но и у их детей можно встретить очень и очень необычные имена.
Никита Джигурда — Марина Анисина
Актер и шоумен был женат несколько раз, у него пять детей от трех браков. И если в первом браке сын получил обычное имя Владимир, то, женившись третий раз, Джигурда решил, что имена должны выделяться — и назвал двух сыновей от поэтессы Яны Павелковской Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан. Эту традицию он продолжил и в браке с фигуристкой Мариной Анисиной — у пары, которая однажды разводилась, но вновь зарегистрировала отношения через несколько лет разлуки, растут двое детей, которых зовут Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада. Любопытно, что и сам Джигурда в 2016 году собирался сменить имя и фамилию на новые — и стать Джанатаном Эль-Аир Браташ Джи Погоржельским фон Ган Эденом.
Евгений Петросян — Татьяна Брухунова
У известного юмориста тоже за спиной много завершенных семейных отношений и необычных имен. Так, его старшую дочь, которая родилась в самом первом браке с балериной Беллой Кригер, зовут Викторина — девочку назвали в честь известной балерины Викторины Кригер, дальней родственницы её матери. В пятом браке — с Татьяной Брухуновой — у Петросяна родилось двое детей. Сына он назвал Ваганом в честь своего отца, а дочь — Матильдой. Возможно, в честь ещё одной балерины — Матильды Кшесинской. Судя по публикациям в СМИ, пара ждет третьего ребенка, но о его имени пока не говорит.
Сергей Полунин — Елена Ильиных
Российский артист балета и спортсменка познакомились в 2019 году в сети — обменялись личными сообщениями, потом встретились. Их отношения попали в СМИ, а пара между тем даже поработала вместе, Ильиных танцевала в балете «Распутин», в котором Полунин исполнял главную роль. В 2020-м родился их первенец, которого назвали Миром; сейчас у Полунина и Ильиных трое детей — кроме Мира есть сыновья Дар и Эра.
Певица Нюша — Игорь Сивов
К 2017 году Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) уже была известной артисткой с кучей поклонников, поэтому новости о её помолвке мгновенно появились в таблоидах; её избранником стал спортивный чиновник Игорь Сивов. У них двое детей, и оба ребенка носят не самые распространенные имена — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. К сожалению, этой весной стало известно о расставании пары — причем, судя по сообщениям СМИ, речь идет о серьезном бракоразводном процессе.
Сергей Жуков — Регина Бурд
Первый раз Сергей Жуков женился ещё во время пика популярности поп-группы «Руки Вверх!», а распад того брака почти совпал с прекращением деятельности этой команды. Впрочем, Жуков начал выступать сольно, хотя и использовал раскрученный бренд, а в его жизни появилась певица из группы «Сливки» Регина Бурд (сценический псевдоним Мишель). Они поженились, у пары четверо детей — старшая дочь носит обычное имя Вероника, а вот трех сыновей родители назвали Энджел, Мирон и Эван.