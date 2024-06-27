Эндокринолог усомнилась в пользе разгрузочных дней

18 июня диетолог Наталья Круглова указала на вред разгрузочных дней на черешне. Она пояснила, что голодание с использованием любого одного продукта только усиливает аппетит и способствует перееданию в последующие дни. Специалист подчеркнула, что черешня не насыщает на длительное время. Кроме того, человек будет лишен белковых продуктов, которые дают насыщение и необходимы для поддержания мышечной ткани в организме, пишет Life.ru.