Эндокринолог усомнилась в пользе разгрузочных дней

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 26 июня, специалист указала на отсутствие научных доказательств эффективности разгрузочных дней для похудения или детокса для организма.
По ее словам, интервальное голодание, в том числе в вариации разгрузочных дней, не имеют большей эффективности в снижении массы тела по сравнению с гипокалорийным сбалансированным питанием.
Она отметила, что с выведением «всего ненужного» из организма справляются почки, печень, кишечник и легкие. Она предупредила: ограничение калорийности рациона увеличивает риск возвращения веса после завершения диеты, поскольку после разгрузочного дня человек склонен к перееданию, пишет RT.
Помимо этого, отметила врач, голодание или выраженный дефицит калорий зачастую сопровождается слабостью, бессонницей, головокружением, головной болью, тошнотой и запорами. Также при длительном снижении калорийности рациона ниже 1200 ккал может развиться дефицит витаминов, макро- и микроэлементов (например, железа, витамина B9, B12, кальция), а у девушек — нарушение менструального цикла.
20 июня член Национального общества диетологов Юлия Зинченко предупредила о вреде проведения разгрузочного дня на арбузах. По ее словам, избыток фруктозы может привести к ожирению печени, сообщает 360.ru.
18 июня диетолог Наталья Круглова указала на вред разгрузочных дней на черешне. Она пояснила, что голодание с использованием любого одного продукта только усиливает аппетит и способствует перееданию в последующие дни. Специалист подчеркнула, что черешня не насыщает на длительное время. Кроме того, человек будет лишен белковых продуктов, которые дают насыщение и необходимы для поддержания мышечной ткани в организме, пишет Life.ru.
Ранее диетолог Екатерина Бурляева рассказала о пользе разгрузочных дней. По ее словам, проведение разгрузочных дней, подразумевающих уменьшение потребления пищи на 500 ккал, позволяет снизить массу тела и аппетит, избавиться от отечности, а также улучшить самочувствие и работоспособность.