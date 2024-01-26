Эндокринолог: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению

Специалисты полагали, что кефир, ряженка или простокваша могут быть прекрасным вечерним перекусом, поскольку благотворно влияют на кишечник и отличаются низкой калорийностью.

«Существует давняя рекомендация, что на ночь следует пить кисломолочные напитки типа кефира, простокваши или ряженки. Десятки лет люди ее выполняли, но оказалось, что польза употребления таких продуктов перед сном — всего лишь миф», — отметила Павлова.

По ее словам, введение в научный оборот таких понятий, как гликемический и инсулиновый индекс, заставило медиков иначе взглянуть на свойства кисломолочных изделий.