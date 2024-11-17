Эндокринолог Рау назвала необходимые для здоровья продукты в рационе женщин

— Основу рациона должна составлять растительная пища — овощи, фрукты, ягоды, бобовые. Также нужно включать в рацион цельнозерновые злаки — хлеб из муки грубого помола, гречку, овсянку, бурый рис, перловую крупу и кукурузу. Два раза в неделю следует употреблять жирные сорта рыбы. Также в качестве источников белка могут выступать мясо птицы без кожи, нежирное красное мясо, нежирная рыба, фасоль, чечевица, горох и нут, — объяснила специалист.