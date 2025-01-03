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Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Рекомендуется не пропускать завтрак даже в период активного похудения, так как это провоцирует риск съесть больше нормы в обеденное время, заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.

Источник: Freepik

«Даже в период похудения важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона. Пропуская утренний прием пищи, появляется риск съесть в обед больше положенного», — сказала Калошина.

Также во время похудения важно научиться находить разницу между голодом и жаждой. Как отметила эндокринолог, по статистике, 80% желающих есть на самом деле испытывают жажду. Для того, чтобы проверить свои ощущения, следует выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.