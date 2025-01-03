Эндокринолог рассказала, почему опасно пропускать завтрак

Также во время похудения важно научиться находить разницу между голодом и жаждой. Как отметила эндокринолог, по статистике, 80% желающих есть на самом деле испытывают жажду. Для того, чтобы проверить свои ощущения, следует выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.