Эндокринолог рассказала о влиянии гормона Т3 на концентрацию и внимание

«Первый — это так называемый гормон радости, позволяющий человеку ощущать удовольствие и чувство удовлетворения, а второй — повышает концентрацию, внимание», — объяснила она.
Пронина отметила, что с точки зрения влияния на системы организма, Т3 играет ключевую роль в работе обмена веществ, стимулируя потребление кислорода тканями, синтезе белка, глюкозы, моторной функции кишечника, а также способствует продуцированию витамина А и всасыванию в кишечнике B12, росту костей, производству половых гормонов, расщеплению жировых клеток и усиливает выработку энергии.
«Вместе с этим правильный уровень трийодтиронина необходим для работы сердца и сосудов, функционировании мозга. Он также важен для роста и развития центральной нервной системы у детей», — заметила врач.
По словам Прониной, высокий или низкий уровень этого гормона в организме может приводить к таким заболеваниям, как тиреотоксикоз или гипотиреоз соответственно. Она предупредила, что при первом наблюдается такие проявления, как отек шеи, непереносимость жары, потеря веса, повышенный аппетит, нерегулярный менструальный цикл, учащенное сердцебиение, усталость, раздражительность и тремор.
Среди симптомов, которые могут беспокоить человека во втором случае, она обратила внимание на усталость, непереносимость холода, низкая частота сердечных сокращений, увеличение веса, снижение аппетита, трудности с памятью и депрессия.
«Чтобы избежать развития осложнений, рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью», — подчеркнула эндокринолог.
В феврале врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Известиям» о том, что сухость кожи может быть симптомом гормонального дисбаланса. О нарушениях также могут говорить резкое похудение или набор веса и чувство усталости даже после полноценного отдыха, добавил он.