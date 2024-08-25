Эндокринолог рассказала о влиянии гормона Т3 на концентрацию и внимание

Щитовидная железа производит два важных гормона — тироксин (Т4) и более активный трийодтиронин (Т3). Они состоят из тирозина — аминокислоты, которая участвует в синтезе нейромедиаторов дофамина и норадреналина. В беседе с «Известиями» 25 августа врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдровье» Дарья Пронина объяснила, за что они отвечают и рассказала подробнее о втором.